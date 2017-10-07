AKP'li belediye başkanlarına operasyon devam ediyor ...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesinin ardından dün de AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile bir araya geldi.





Kaya, belediye başkanlarının görevde kalıp kalmayacaklarına ilişkin değerlendirmeleri yapıyor. AKP’de belediye başkanlarının istifasına ilişkin trafik bitmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün sürpriz bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaklaşık 2 saat görüşmüştü.





Erdoğan’ın istifa etmemekte direnen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile görüştüğü ve Uğur’un istifa ettiği iddiası kulislere yansımıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan ile Uğur arasında bir görüşme olmadığını açıkladı. Uğur’un Erdoğan’dan randevu istediği ancak Erdoğan’ın görüşmeyi kabul etmediği belirtiliyor.





Uğur’un istifa etmemesi durumunda partiden ihraç sürecinin kısa süre sonra başlatılacağı kaydediliyor. Gökçek ise Erdoğan ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından “Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma külliyenin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca büyükşehirin devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim” açıklamasını yapmıştı. Ancak Gökçek’in bu açıklamaları inandırıcı bulunmadı. AKP kulislerinde Gökçek’in “tarihsiz bir dilekçe”yle istifasını sunduğu ancak Erdoğan’ın istifayı işleme koymak için bir süre bekleyeceği ileri sürülüyor. Parti içinde yapılacak değerlendirmelere göre istifa dilekçesinin işleme konulmayabileceği, Gökçek’in 2019 Mart seçimlerinde aday olmamasıyla da sıkıntının çözülebileceği kaydediliyor. Önceki günkü görüşme trafiğinin ardından AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek Erdoğan ile görüştü. Kaya, AKP’li belediyelerle ilgili performans değerlendirmelerini yapan, hangi belediye başkanının değişmesi gerektiği konusunda Erdoğan’a sürekli rapor sunan isim.







