Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP'li belediye başkanı vatandaşı dövdü' iddiası /05 Ağustos 2019 21:08

'AKP'li belediye başkanı vatandaşı dövdü' iddiası

Zonguldak Çaycuma İlçesi Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan'ın makamına soru sormaya gelen bir vatandaşı dövdüğü iddia edildi.

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AKP'li belediye başkanı Aydoğan ve çalışanlarının, 43 yaşındaki Kenan Bilsin'i darp ettikleri öne sürüldü.

Kenan Bilsin gördüğünü iddia ettiği şiddet ile ilgili, "Cumartesi belediyeye ait iş makineleri su şebekesi tamiri yapmak için bahçeme girdi. Kimse benden izin almadı. O gün çalışmaları bitirip ayrıldılar. Ben de bu sabah Belediye Başkanımıza neden böyle yaptıklarını sormak için Belediyeye gittim. Ben daha iki kelime etmeden Başkan bana saldırarak, ‘Sen kimsin. Senin elinden her şeyi alırım’ dedi. Ben kendisine herhangi bir hakaret etmedim, epilepsi hastasıyım. Bana ‘küfür etmişsin’ dedi. Önce başkan yüzüme vurdu, sonra yanında bulunan iki belediye personeli saldırdı. Hızlı bir şekilde oradan çıktım, arkadaşım ile hastaneye gelerek müşahade altına alındım" diye konuştu.

Yerel Pusula Gazetesi'nin haberine göre, Bilsin, Başkan Aydoğan hakkında şikayette bulunacağını söyledi.
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