Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile dokuz saatlik 'güvenli bölge' toplantısı bitti /05 Ağustos 2019 21:21

ABD ile dokuz saatlik 'güvenli bölge' toplantısı bitti

ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen 'güvenli bölge' görüşmeleri tam dokuz saat sürdü.'Güvenli bölge' müzakereleri yarın da devam edecek.Dokuz saatlik görüşme maratonu başlamadan önce, Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00´da Ankara'da başlamıştır" duyurusunda bulunmuştu.

SHABER3.COM

The Washington Post Gazetesi ise, ABD yönetiminin, Türkiye’ye Suriye sınırının güneyinde, 15 km derinliğinde ve 140 km uzunluğunda bir alanda Kürt grupların olmadığı bir ‘güvenlik alanı’ oluşturma teklifinde bulunduğunu, Ankara'nın ise 30 km'de ısrar ettiğini yazmıştı.

Habere göre, Türkiye, Fırat nehri ile Irak arasında kalan bölgenin üçte ikisinin güvenlik altına alınacağını da taahhüt eden ABD’nin bu teklifini reddetti.

Temmuz ayında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) da altı saat süren bir toplantı yapmış ve 'güvenli bölge' yerine, 'Barış Koridoru' terimi kullanıldığı dikkat çekmişti.

MGK açıklamasında şöyle denilmişti:

"Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir "barış koridoru"nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirilmiş; NATO antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, ülkemizin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerimizden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilmiştir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ile dokuz saatlik 'güvenli bölge' toplantısı bitti Sonraki Haber >>

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Ekrem İmamoğlu'nun Egemen Bağış şaşkınlığı!

Ekrem İmamoğlu'nun Egemen Bağış şaşkınlığı!

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

THY uçağında tekme tokat kavga

THY uçağında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:04