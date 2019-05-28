AKP'li anketçiden çarpıcı açıklama

İstanbul'da seçimlerin tekrarlanması kararının ardından siyasiler seçim çalışmalarına hız verirken anket şirketleri de ellerindeki verileri açıklamaya devam ediyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık'ın yaptığı kamuoyu araştırması, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu AKP'in yenik adayı Binali Yıldırım'ın yaklaşık iki puan önünde gösterdi.







Katılımcıların yüzde 47'si İmamoğlu'na, yüzde 45'i Yıldırım'a, yüzde 0,5'i Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a, yüzde 0,5'i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 7'si ise kararsız olduğunu ya da herhangi bir görüşü bulunmadığını ifade etti.





Kararsızların matematiksel dağılımı sonrasıysa İmamoğlu'nun oylarının 50,3'e, Yıldırım'ın oylarının ise 48,2'e yükseldiği görüldü.





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi iptal etmesini doğru bulanların oranı yüzde 43 olurken katılımcıların yüzde 47'si doğru bulmadığını söyledi. Yüzde 10'luk kesim ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.





Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü, YSK'nın seçimi tekrarlama kararı sonrası 31 Mart'a göre politik tercihinin değişebileceğini belirtirken, yüzde 79'luk kesim tercihinin aynı kalacağını söyledi. MAK Danışmanlık, tercihinin değişebileceğini söyleyenlerin yüzde 65'inin Saray ittifakı seçmeni olduğunu belirtti.





'AKP'Lİ SEÇMEN YILDIRIM İÇİN OY VERMİYOR'





Ankete katılanlara, 31 Mart seçimlerinde oy verirken İBB Başkan adayları arasında yaptıkları tercihlerde hangi faktörün etkili olduğu da soruldu. Araştırmaya göre, İmamoğlu'na oy verenlerin yüzde 72'si adaydan dolayı, yani İmamoğlu'nun şahsına oy verdiğini söyledi. Yıldırım'a oy verenlerin yüzde 80'i ise adaydan ziyade parti ya da Cumhurbaşkanı için oy verdiğini ifade etti.