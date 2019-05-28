'Avusturya'da hükümet yıkan gizli kamera skandalı Mossad'ın işi' iddiası

Eski Alman istihbarat servisi şefi Rudolf Adam, Avusturya'da iktidarı deviren operasyon için hem teknik kapasiteye hem de saiklere sadece İsrail'in sahip olduğunu, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi sonucunda Yahudi karşıtlığının artmasından İsrail'de endişe duyulduğunu belirtti.







İBİZA-GATE





Avusturya'da muhafazakar eğilimli Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) koalisyon hükümeti, FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin 2017 seçimlerinden önce İbiza Adası'ndaki bir otel odasında bir kadınla yaptığı pazarlığın 10 gün önce video şeklinde medyaya sızdırılmasının ardından gümbürtülü şekilde çökmüştü.





Videoda Strache, yardımcısı Johann Gudenus ile kendisini Rus bir oligarkın yeğeni olarak tanıtan, ama Letonya vatandaşı olduğu daha sonra öğrenilen kadın arasında FPÖ'ye yardım yapılması karşılığı bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesinin pazarlığı yapılıyor. Genç kadın Avusturya'nın en büyük gazetesi Kronen Zeitung'a kara para yatırıp hisselerinin yarısını almayı ve gazeteye FPÖ yanlısı yayın yaptırarak Strache'nin partisinin seçim zaferi kazanmasını sağlamayı vaat ediyor.







'İbiza-gate' denilen skandalla ilgili Cicero dergisinde makale kaleme alan eski Alman federal istihbarat servisi başkan yardımcısı ve eski diplomat Rudolf Adam, gizli özel görüşmeyi çekenin ve sızdıranın İsrail dış istihbarat servisi Mossad olabileceğine işaret etti.





'ABD MEŞGUL, RUSYA'NIN ÇIKARINA DEĞİL'





Strache'ye yönelik 'siyasi suikast' diye nitelediği videonun gerisinde ABD'nin bulunamayacağını, zira şu sıra Kore, İran ve Çin'le çok meşgul olduğunu, Rusya'nın da olamayacağını, çünkü FPÖ liderinin Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Rusya ile yakın ilişkileri savunmuş bulunduğunu anlatan Rudolf Adam, hiçbir Avrupa istihbarat servisinin bunu becermiş olamayacağı gibi becermesi için neden de olmadığını aktardı.





'AVRUPA, ARAP, ÇİN OLAMAZ'





Çin ve Arap ülkelerinin Avusturya'nın iç siyasetiyle ilgilenmediğini kaydeden Adam, "Geriye böylesi bir operasyon için insan ve teknik kapasitesi ile net saike sahip tek bir devlet kalıyor" dedi.





'İSRAİL DEVLETİNE VAROLUŞSAL TEHDİT'





Almanya'nın Moskova ve Londra büyükelçiliklerinde çalışmış eski casus şefi, Avrupa'daki anti Semitik atmosfer ve Holokost inkarcılığındaki tırmanış karşısında Yahudi toplumlarının korktuğuna ve bunun İsrail devletine varoluşsal tehdit teşkil edebileceğine dikkat çekti.







Strache'nin derinlere kök salmış anti-Semitizmi ve Nazi suçlarının önemsiz gösterilmesinin simge isimlerinden biri olduğunu söyleyen Alman uzman şu değerlendirmeyi yaptı:





'AB'NİN İSRAİL DOSTU ÇİZGİDEN ÇIKMAZINA İZİN VERMEMEK'





"Avrupa Birliği'nde İsrail dostu siyaset güdülmesi İsrail'in hayatta kalma çıkarları açısından önemli. Ama AB üyelerinin bu çizgiyi ne kadar benimsedikleri hep çok tartışmalı olageldi. FPÖ tarzı siyasi partilerin zaferi, bu çizgiden tornistan edilmesini başlatabilir ve AB'yi bir bütün olarak daha İsrail'e eleştirel çizgiye getirebilir."





Adam, iki yıl önce çekilmiş videonun tam da aşırı sağ partilerin oy patlaması yapmasının beklendiği geçen hafta sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yayımlanmasının tesadüf olmadığını belirtti.





İSRAİL'İ İŞARET ETTİĞİ İÇİN YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA SUÇLANDI





Ancak bu makalenin yayımlanmasının ardından bizzat Adam anti-Semitizm suçlamalarının muhatabı oldu. İsrail'in Ynetnews haber sitesine göre Avrupalı Hahamlar Konferansı (CER), Strache'nin düşüşünden İsrail'in sorumlu tutulmasının klasik bir Yahudi karşıtlığı kalıntısı olduğu ve görmezden gelinemeyeceğine dair açıklama yaptı.