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AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...
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AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...
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03 Mart 2019 18:10
AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...
Halihazırda AKP Manisa Yunus Emre belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı olan Mehmet Çerçi telefondan bakarak İstiklal marşını okumaya çalışırken telefonu çaldı.
AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...
Daha önce milletvekilliği de yapan Çerçi'nin ezbere bilmediği Marşı okurken düştüğü hal sosyal medyada paylaşıldı
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