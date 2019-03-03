Samanyolu Haber /Dünya / SpaceX kapsülü UUİ'ye ulaştı /03 Mart 2019 18:57

SpaceX kapsülü UUİ'ye ulaştı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü, başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

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Test amacıyla Cumartesi günü uzaya fırlatılan kapsülün, uzay turizminin de önünü açması bekleniyor.

SpaceX, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Crew Dragon kapsülünü, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02:49'da Falcon 9 roketiyle uzaya göndermişti. NASA, kapsülün uzaya fırlatılışını internet sitesi üzerinden canlı yayınladı.

Kapsül, 'Ripley' takma adı verilen bir de manken taşıyor.

NASA, astronotların kapsülün kapağını açarak içeriyi denetlediği görüntüleri de Twitter'dan paylaştı.

Kapsülün uzayda geçireceği 5 gün boyunca astronotlar çeşitli testler yürütecekler. 
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