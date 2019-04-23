Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler Alman vatandaşı olmak isteyen genç için yine muhalefeti suçladı /23 Nisan 2019 15:05

AKP'liler Alman vatandaşı olmak isteyen genç için yine muhalefeti suçladı

Eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, canlı yayında Almanya vatandaşı olmak istediğini söyleyen çocukla ilgili olarak "Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir" açıklamasında bulundu.

İşte 23 Nisan'da bir gencin 'Gelecek hayali'

NTV canlı yayınına katılan bir öğrenci, kendisine sorulan “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusunu "Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum" ifadeleriyle yanıtlamıştı. 
Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan ve tartışmalara konu olan bu görüntülerle ilgili olarak Eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu da açıklamalarda bulundu. 

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzu, çocuğun Almanya vatandaşı olmak istemesinin sebebinin 'yıkıcı muhalefet' olduğunu öne süren Kuzu, "Türkiye'yi terk edip, Almanya'da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarınızı tükettiniz Kemal bey. Çok yazık" ifadelerini kullandı.


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