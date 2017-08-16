AKP'den yaylım ateşi: Basiretsiz, tüydü

AKP'li yazarların Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan çıkışları sürüyor.





AKP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayan Abdullah Gül, Star yazarı Ahmet Kekeç tarafından hedef alındı. Gül'ü basiretsizlikle ve kaçmakla suçlayan Kekeç, Ahmet Davutoğlu'nun da başkanlık sistemine destek vermediğini yazdı.





"Evet, AK Parti bir erdemliler hareketiydi ama süreç içinde (iç ve dış saldırıların dozu arttıkça), o erdemlilerin 'sorumluluk' almadıklarını, usulünce tek tek tüydüklerini gördük" diyen Kekeç, yazısında şu ifadeleri kullandı:





Gezi kalkışmasında göremedik o erdemlileri...

Mesajı alıp oturdular...

F... saldırılarında da göremedik. Kendi korunaklı alanlarını tahkimle meşguldüler...

Mesela, en erdemlilerinden biri, ortalık dinleme skandalıyla çalkalanırken, tuhaf bir savunma psikolojisine girdi ve “Benim korkacak bir şeyim yok” diyerek, arkadaşlarının korkacak çok şeyi olduğunu ima etme basiretsizliğini gösterdi.

Bununla kalmadı...

Partisinin hiçbir davetine icabet etmedi.

Hiçbir AK Parti etkinliğinde boy göstermedi.

Erdoğan’ın hiçbir özel çağrısına “olumlu” cevap vermedi.

Hep kaçtı, hep uzak durdu... “Arkadaşlarıyla” aynı karede görünmemeye özen gösterdi.

Bir diğeri, bir an önce kendisini bir koalisyona atma telaşıyla tuhaf ve kabul edilemez cümleler kurmaya başladı; “Bakanlar Yüce Divan’a gönderilmelidir, çözüm süreci kaldığı yerden devam etmelidir” gibi...

İlaveten, partisinin öncülük ettiği “anayasa değişikliğine” muhalefet ettiğini Cumhurbaşkanlığı sistemini ötelemek için her yolu denediğini ve bir kez bile ağzından “evet” sözü çıkmadığını hatırlatalım.