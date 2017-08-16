Obama Twitter tarihine geçti...





Obama'nın ABD'nin Charlottesville kentindeki ırkçı saldırıya karşı tepkisini ortaya koyduğu Twitter mesajı, 3 milyondan fazla beğeni alarak sosyal paylaşım sitesinin tarihinde 'en fazla beğenilen tweet' unvanını elde etti.















?'HİÇ KİMSE BİR BAŞKASININ DERİSİNİN RENGİNDEN NEFRET EDEREK DOĞMAZ'







Obama, 3 parça halinde attığı mesajında, Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1994'te yayınlanan otobiyografisinde yer alan bir sözü kullandı:

"Hiç kimse bir başkasının derisinin renginden, sosyal çevresinden ya da dininden nefret ederek doğmaz. İnsanlar nefret etmeyi öğrenir ve nefret etmeyi öğreniyorlarsa, sevgi de onlara öğretilebilir. Sevgi, insan kalbine karşıtından daha doğal şekilde gelir."





Mesajın fotoğrafında ise Obama'nın 2011 yılında Maryland'deki bir kreşte bulunan çocukları selamlarken çekilmiş fotoğrafı yer aldı.





Fotoğrafı eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza çekmişti.





EN FAZLA RETWEET EDİLEN 5. TWEET OLDU





3 milyondan fazla beğeni alarak 'en fazla beğeni alan tweet' unvanını elde eden mesaj aynı zamanda Twitter tarihinin en fazla retweet edilen 5. mesajı.





ABD'li komedyen Ellen Degeneres'in 2014'te Oscar Ödülleri'nden çektiği selfinin yer aldığı tweet'i ise 3 milyon 400 binden fazla retweet alarak Twitter tarihinin 'en fazla retweet edilen tweet'i' rekorunu elinde tutuyor.









?Mayısta İngiltere'deki konserinde intihar saldırısı gerçekleşen şarkıcı Ariana Grande'nin taziye mesajı da 2.7 milyondan fazla beğeni ile Twitter'ın en fazla beğeni alan 2. tweet'i unvanını taşıyor.





