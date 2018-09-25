AKP'den son dakika ittifak açıklaması

Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı.





AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Görüşmeler heyetler halinde devam edecek. Bu görüşmede detaya girmedik. İttifaka sadık kalacağımızı vurguladık." açıklamasında bulundu.





Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:





“Bu görüşmemiz bir muhabbet havasında geçti; bundan sorasının heyetler halinde devam etmesi konusunda prensipte anlaştık. Cumhurbaşkanımız beni ve Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’u görevlendirmişti. Sayın Bahçeli de Sadir Durmaz’ı görevlendirdi. İkinci bir ismin daha MHP liderliği tarafından belirlenip görüşmelere bu kapsamda devam etme konusunda prensipte anlaştık. Bu görüşmede detaya girmedik. Cumhur İttifakına yerel seçimde de sadık kalacağımız konusundaki mutabakatımızı belirledik. ”





MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz sa "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.