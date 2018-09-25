Samanyolu Haber /Gündem / Sınır Tanımayan Gazeteciler’den Alman hükümetine çağrı /25 Eylül 2018 23:21

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den Alman hükümetine çağrı

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Alman hükümetinden Erdoğan ile görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu gazeteciler konusunu gündeme getirmesini talep etti.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etmesi için çağrıda bulundu.

Örgütün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Erdoğan'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Diyalog amacın kendisi olmamalı. Hükümet ve Cumhurbaşkanı (Frank-Walter Steinmeier), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin isimlerini vererek onların serbest bırakılmalarını talep etmeli” dedi.

"İyi düşünülmeli”

Mihr, "basın üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bu baskı devam ettiği sürece Federal Hükümet'in ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle ilişkileri normalleştirme konusunu iyi düşünmeleri gerektiğini” ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de 100'den fazla gazeteci tutuklu.

Örgütün her yıl yayınlandığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Türkiye 2018'de bir önceki seneye göre iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157'nci sırada yer aldı.

27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Almanya'da bazı siyasilerin tepkisine neden olmuş, kimi politikacılar Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Erdoğan şerefine verilecek resmi yemeği boykot edeceklerini açıklamıştı.
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