Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den İstanbul ve Ankara hamlesi /02 Mayıs 2019 19:02

AKP'den İstanbul ve Ankara hamlesi

Büyükşehirleri CHP’ye kaptıran iktidar, belediyelerin metro gelirlerine el koyacak. 11 büyükşehiri CHP’ye kaptıran AKP, belediyeleri çalışamaz hale getirmek için gelirlerini kesecek.

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İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehiri kaybeden hükümet, CHP’ye geçen belediyelerin temel kaynağı olan metro gelirlerini kesecek bir karara imza attı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devletin bütçe kaynakları kullanılarak yapılan metroların bütün maliyeti belediyelere kaldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için bütçeden yapılan tüm harcama, belediyelere merkezi bütçenin vergi gelirlerinden aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak.

Yani belediyenin geliri kaynağından kesilecek. Ayrıca kesinti yapılırken, metronun kâr edip etmediğine de bakılmayacak.Belediye 25 gün içerisinde ödeme yapmazsa haciz ve cezalar devreye girecek.

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