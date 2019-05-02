AKP'den İstanbul ve Ankara hamlesi

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehiri kaybeden hükümet, CHP’ye geçen belediyelerin temel kaynağı olan metro gelirlerini kesecek bir karara imza attı.







Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devletin bütçe kaynakları kullanılarak yapılan metroların bütün maliyeti belediyelere kaldı.





Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için bütçeden yapılan tüm harcama, belediyelere merkezi bütçenin vergi gelirlerinden aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak.





Yani belediyenin geliri kaynağından kesilecek. Ayrıca kesinti yapılırken, metronun kâr edip etmediğine de bakılmayacak.Belediye 25 gün içerisinde ödeme yapmazsa haciz ve cezalar devreye girecek.



