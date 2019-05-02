Cezaevindeki anne anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündemi değerlendiren ve cezaevlerindeki hak ihlalleri hakkında açıklamalar yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Antalya’da polisin skandal bir davranışını duyurdu.







Eşi Yusuf Çetin’le birlikte gözaltına alınan Fatma Çetin’in cezaevinden gönderdiği bir mektubu okuyan Gergerlioğlu, gözaltı merkezinde bir polisin cebindeki çakıyı çıkararak 3 yaşındaki çocuğa, “Senin kulağını keselim mi?” dediğini aktardı.





Periscope ve Facebook’tan da canlı yayınlanan basın toplantısında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, anne ve baba tutukluluğunun çocuklar için bir zulüm olduğunu söyleyerek tutuklu Fatma ve Yusuf Çetin çiftinin 3 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunun zil sesinden bile korktuğunu belirtti.





POLİS 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ‘KULAĞINI KESELİM Mİ’ DEDİ





Tutuklu Fatma Çetin’in Antalya D Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan gönderdiği mektubu okuyan Gergerlioğlu, mektuptaki şu ifadeleri paylaştı:





“Benim 3 yaşındaki oğluma ne yaptığını ve niye yaptığını bilmeyen bir polis memuru elindeki çakı ile eğilip çocuğuma “Senin kulağını keselim mi” dedi.”





Yaşanan bu olayı soru önergesi olarak sunacaklarını söyleyen Gergerlioğlu, “Bunun da tarihini, yerini ve polis memurunun adını da tesbit edeceğiz değerli arkadaşlar, bunu mutlaka sorgulayacağız. Çünkü bir anne için korkunç bir travma olmuş. 3 yaşındaki bir çocuk, bir aile beraberce gözaltına alınıyorlar. 3 yaşındaki çocukla gözaltı merkezine gidiyorlar.” ifadelerini kullandı:





Anne diyor ki, sırf burada bahsedeceğim konu ile alakalı olarak da lütfen bu ülkede ve dünyanın neresinde olursa olsun herkese memuriyet, makam verilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum. Herkese bu memuriyet verilmemeli diyor. Çünkü çok garip insanlar var diyor ve yaşadığı hadiseyi anlatıyor.













‘HANGİ ANNE BUNU KABUL EDEBİLİR’





Konuşmasında kadın milletvekillerine seslenen ve “anneliği bedeniyle değil yüreği ile yaşayan herkese soruyorum ve sesleniyorum. Böyle bir hadise oldu, bunu nasıl kabul edebilirsiniz?” diyen Gergerlioğlu şöyle devam etti:





“Gerçekten vicdanınız bunları duyunca kendi evladınızı yerine koyabiliyor musunuz? diye soruyor. Hangi ırk, hangi din veya hangi mezhepten, renkten olursa olsun annesi babası suçlu ilan edildi için daha konuşmayı bile tam öğrenememiş bir yavrunun korumasız savunmasız şekilde iki metre uzunluğunda bir adamın eline çakıyı alıp ya da zarar verebilecek bir nesne ile onu korkutması kabul edilebilir mi? diye soruyor. Değerli arkadaşlar bu denli kimsesiz bırakılmış insanlar var ülkemizde. Bunu bilin.”





Gergerlioğlu, Fatma Çetin’in gözaltı sürecinde polis şiddeti gördüğünü söyleyerek şunları kaydetti:





“Fatma Çetin yollamış. Gözaltına alınırken ciddi bir polis şiddeti gördüğünü söylüyor. İnanılmaz bulduğunu söylüyor bu gözaltını. Sabaha karşı, gece uyurken 3 ve altı yaşındaki iki yavrumun önünde kapı çalındı sert bir şekilde. Çocuklarımız babalarının nasıl darp edildiğini, nasıl ters kelepçe ile yere yatırılıp sırtına, kafasına ve daha sayamadığım pek çok yerine vurulurken ve tehdit cümleleri arka arkaya savrulurken gördüler bu çocuklar. Şahit oldular. Elbette gelenlerin polis olduğunu anlamışlardı. Ama biz çocuklarımıza polisleri böyle anlatmamıştık. Hep darda zorda kalınca ya da korkunca ve sığınılabilecek kişiler olarak anlatmıştık. Ama onlar bu görüntüler karşısında ağlayarak bu hali izlediler.





Ardından da çok önemli bir iddiada bulunuyor Bu konuyu da mutlaka araştıracağız ve üzerine gideceğiz. Bu olayı kabul edilemez buluyoruz.”