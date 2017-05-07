Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den çok tartışılacak vergi uygulaması /07 Mayıs 2017 11:45

AKP'den çok tartışılacak vergi uygulaması

Bakanlar Kurulu, istediği mükellefin vergi borcunu istediği faiz oranıyla yapılandırabilecek. Böylece istenen şirketlere "kolaylık" sağlanabilecek.

AKP'den çok tartışılacak vergi uygulaması

Ekonomi Bakanı Naci Ağbal, hükûmetin üzerinde çalıştığı yeni borç yapılandırma yasasını 4 Mayıs’ta açıklamıştı. Yeni düzenlemenin hedefinde ise, borcu ertelenecek firmalara Bakanlar Kurulu’nun karar vermesinin olduğu belirtildi. Bakanlar Kurulu’nun istediği mükellefin vergi borcunu, istediği faiz oranıyla yapılandırabileceği ifade edilirken, bu düzenlemenin hükûmete yakın şirketlerin borçlarını ödemesine ‘kolaylık yolu’ açabileceği öne sürülüyor.

Bakan Ağbal, “İyi niyetli olarak yükümlülüklerini yerine getiren bir mükellef, vergi borcunu ödeme noktasında gerçekten zor durumda olduğunu ortaya koyuyorsa, biz mükellefimize yardımcı olmak için tecil müessesinde kolaylık getiriyoruz” diyerek borç yapılandırma düzenlemesinin boyutları hakkında ipuçları vermişti.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre, Aynı şartları taşıyan firmalardan hangilerinin borcunun öteleneceği konusunda kriterler ise belli değil. Bakanlar Kurulu, istediği mükellefin vergi borcunu istediği faiz oranıyla yapılandırabilecek. Bu da akıllara “Hükümete yakın şirketlerin borcunda kolaylık mı sağlanacak” sorusunu getiriyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Alçın, ‘borç yapılandırması’ kararının yasama organının elinden alınıyor olmasının ‘verginin yasallığını tartışılır hale getireceğine’ dikkat çekiyor.

Düzenlemeye göre,

* Vergisini düzenli ödeyen mükellefler Maliye’ye başvurarak vergi borcunun taksitlendirilerek tecil edilmesini isteyebilecek. Karar yetkisi ise Bakanlar Kurulu’nda olacak.

* Şirketler 60 aya kadar borçlarını taksitlendirebilecek. Ne kadar taksit yapılacağını Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) önerecek.

* Tecil faizi yüzde 12 ancak GİB, şirketin durumu ve performansına göre daha düşük faiz belirleyebilecek.

* Şirketlerden istenecek teminatlar çok düşük seviyelere çekilebilecek.

* Bu unsurların tamamı Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunulacak. Bakanlar Kurulu’da kabul veya reddedebilecek.

'VERGİ İLKELERİ SAKATLANIYOR'

Profesör Sinan Alçın, yasa tasarısı çalışmasının, gündeme taşınan haliyle, verginin adalet, kesinlik, ekonomiklik, uygunluk ve yasallık ilkelerinin bütününe aykırı nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Alçın, çıkartılması düşünülen bu yasayla ‘vergi kutsallığı’ kavramının da tartışılır hale geleceğini belirtti. Önerilen değişiklikle Bakanlar Kurulu’na ‘istediği mükellefin vergi borcunu istediği faiz oranıyla yapılandırma hakkı’ tanınmasının, Bakanlar Kurulu onayını alma ‘başarısını’ gösterememiş mükellefler için tam cezalandırma yöntemi olduğunu vurgulayan Alçın şöyle devam etti:

“Geçen aylarda kurulan Varlık Fonu’nun AŞ niteliği ve vergiden muaf olması da düşünüldüğünde, devlet bütçesinin giderek cılızlaşacağı aşikâr. Vergi yasasında oluşturulması düşünülen bu deformasyon pro-aktif devlet yönelişinin yansıması. Bu yöneliş, ülke içinde iktidara yakın ve mesafeli sermaye grupları arasındaki eşitsizliği artıracak, toplumsal kaynaklar bir tarafa ödül olarak dağıtılırken diğer kesim bu ödülün finansmanını karşılayacak.”
<< Önceki Haber AKP'den çok tartışılacak vergi uygulaması Sonraki Haber >>

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

Uçak bir anda yere düştü

Uçak bir anda yere düştü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:45