Samanyolu Haber /Gündem / Neyi gizliyorsunuz? /07 Mayıs 2017 12:02

Neyi gizliyorsunuz?

Ankara'da yaşayan Çapan ailesi hala Turgut Çapan'ı arıyor. Ancak eşi Ülkü Çapan kayıp dosyasında gizlilik kararı verildiğini açıkladı

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin personeli Turgut Çapan, 31 Mart 2017'de kaçırılmış o günden beri kendisinden haber alınamamıştı. 

Eşinin sosyal medyadan yaptığı haykırışlarla olay kamuoyuna mal olurken, Ankara Valisi Ercan Topaca, konuyla bizzat ilgilendiğini söylemişti. 

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GELDİ

Ancak bu hafta sıradışı bir gelişme yaşandı ve Turgut Çapan'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Türkiye'de ilk defa bir kaçırılma olayıyla ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmiş oldu. 

Turgut Çapan'ın eşi Ülkü Çapan, gizlilik kararına ve eşinin kaçırıldığı bölgedeki Mobese kamara görüntülerinin ısrarla toplanmamasına tepki gösterdi.

Ülkü Çapan, polislerin daha kamera kayıtlarına bakmadan "görüntülerden bir şey çıkmaz" dediklerini belirterek twitter hesabından şöyle yazdı: "?Polisler kameralardan bisey çıkmaz demişlerdi.gerçekten dogru hala mobeselere bakılmadığı icin silinecek ve bir sey çıkmayacak"

DOSYAYA ERİŞMEM ENGELLENİYOR

Ülkü Çapan, eşinin kaçırılmasıyla ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirilerek dosyadaki bilgilere erişiminin engellemdiğini de dile getirdi. 

İşte Ülkü Çapan'ın o paylaşımları:


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