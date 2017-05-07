Neyi gizliyorsunuz?

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin personeli Turgut Çapan, 31 Mart 2017'de kaçırılmış o günden beri kendisinden haber alınamamıştı.



Eşinin sosyal medyadan yaptığı haykırışlarla olay kamuoyuna mal olurken, Ankara Valisi Ercan Topaca, konuyla bizzat ilgilendiğini söylemişti.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GELDİ





Ancak bu hafta sıradışı bir gelişme yaşandı ve Turgut Çapan'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Türkiye'de ilk defa bir kaçırılma olayıyla ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmiş oldu.





Turgut Çapan'ın eşi Ülkü Çapan, gizlilik kararına ve eşinin kaçırıldığı bölgedeki Mobese kamara görüntülerinin ısrarla toplanmamasına tepki gösterdi.





Ülkü Çapan, polislerin daha kamera kayıtlarına bakmadan "görüntülerden bir şey çıkmaz" dediklerini belirterek twitter hesabından şöyle yazdı: "?Polisler kameralardan bisey çıkmaz demişlerdi.gerçekten dogru hala mobeselere bakılmadığı icin silinecek ve bir sey çıkmayacak"





DOSYAYA ERİŞMEM ENGELLENİYOR





Ülkü Çapan, eşinin kaçırılmasıyla ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirilerek dosyadaki bilgilere erişiminin engellemdiğini de dile getirdi.





İşte Ülkü Çapan'ın o paylaşımları:







