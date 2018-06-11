Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Bahçeli'ye ilk cevap: Adaylarını uyar /11 Haziran 2018 14:07

AKP'den Bahçeli'ye ilk cevap: Adaylarını uyar

MHP'den istifa edip AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş, hafta sonu isim vermeden kendisini 'saat ayarlı alçaklar' diyerek hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi: "Sayın Bahçeli MHP'li adayları uyarsın, çünkü sahada onlar o tür konuşmaları yapıyor."

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Türkeş'in Bahçeli ve MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'na yönelik açıklaması şöyle:

"Geçen gün sayın Bahçeli, elleri titreyerek bağırıyor, Allah şifa versin, AK Parti adaylarını uyarıyor. Sayın Bahçeli senin MHP adaylarını uyarman lazım. Sahada yanlış mesajı veren MHP adayları. Onlar diyor ki 'Bu karışık bir iş, bu böyle söyleniyor ama öyle yapmayın.' MHP benim babamın partisi, ben bunun zarar görmesini asla istemem, MHP'nin AK Parti ile birlikte başarısı benim en fazla memnun olacağım şeydir. Ben 1 aydır sahadayım, benim birebir günlük konuştuğum insanlar MHP tabanı. Tabanının kafası karışık, biz bugüne kadar birçok şey söylemişken ki onun üzerinde durmamak lazım. 'Bugün bu söylem değişikliği ne?' diye soruyorlar. MHP'nin yöneticilerinin kendi tabanına kızmak ya da 'Bu böyle, oyunuzu verin' diye kızmak yerine yumuşaklıkla anlatmaları lazım. Bunu yapmadıkları takdirde bunun neticeleri ağır oluyor. 'Saatli alçak, gaz ocağı, ispirto tabağı…' Bunlarla bir yere varamayız. Esas olarak MHP tabanında ve MHP adayların 'Bu bir plandır, siz buna karışmayın, böyle yürüyecek' diye yanlış mesajlar veriyorlar."

Türkeş, ayrıca Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götüren açıklaması için de şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararını bilmiyordu. Ama, AK Parti içinden başkaları biliyor olabilirdi. Bahçeli beni AK Parti-MHP koalisyonuna fazla istekli bulurdu."

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