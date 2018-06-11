Yunanistan 8 askeri silahlı korumaya aldı

15 Temmuz darbe girişimine karışmış 8 firari askerin kaçtıkları Yunanistan'da sonunda yargı kararıyla serbest bırakılmaları, gündemdeki yerini koruyor.



İngiliz The Guardian gazetesi, Atina'nın olası MİT girişimlerine dikkat çekerek 8 Türk askerini korumak için mümkün olan en sıkı önlemleri aldığına dikkat çekti. Buna göre askerler açıklanmayan bir yerde 7 gün 24 saat silahlı koruma altında tutuluyor.





'KOSOVA'YI UNUTMADIK'





Gazeteye konuşan Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis ''Askerlerin güvenliği için olabilecek en geniş çaplı önlemleri alıyoruz'' dedi.

Kouvelis, Kosova'da devlet yetkililerinin rüşvetle öğretmenleri kaçırarak AKP ve onun şu anki arka bahçesi konumundaki istihbarat örgütüne teslim ettiği operasyona dikkat çekerek şunları söyledi:





''Bölgemizde daha birkaç ay önce yaşananları unutmadık. Askerlerin güvenliği için olabilecek en geniş önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak.''





Yunan Ta Nea gazetesi de askerlerin kaçırılması veya öldürülmesi endişesiyle kışlada tutulduğu iddiasına yer vermişti.





Yunanistan yargısı, Türkiye'de adil yargılanmayacakları gerekçesiyle firari askerlerin Türkiye'ye iadesini reddediyor.