AKP'den akaryakıt kaçakçılarına af

TBMM Genel Kurulu'ndaki maden yasa teklifine eklenen yeni bir madde ile akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları için lisansları iptal edilen yaklaşık 800 akaryakıt istasyonuna yeniden lisans verilmesinin önü açıldı. AKP grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu 8 AKP milletvekilinin önergesinin kabulü ile birlikte, akaryakıttaki kaçakçılık fiilleri affedilerek, istasyonlara yeni lisans için başvuru imkanı getirildi. Akaryakıt kaçakçılığından lisansları iptal edilen akaryakıt istasyonu sahiplerinin affedilmesine yönelik düzenleme geçen yıl seçimlerden önce yine Meclis'te görüşülen başka bir torba yasa tasarısının içine konulmuş ancak dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın affı desteklememesi üzerine genel kurul görüşmeleri sırasında torbadan çıkarılmıştı.





KULİS YAPTILAR

Kaçakçılık cezası almış çok az sayıdaki akaryakıtçıyı ilgilendiren af düzenlemesinin çıkarılması için uzun süredir AKP'deki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığı, en sonunda maden yasa teklifinin içine gece yarısı eklenmesine karar verildiği belirtiliyor.





EPGİS: SEKTÖRÜN KİRLETİLMESİNİN ÖNÜ AÇILIR

Yeni affa ilk tepki Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, affın kaçakçılığın önünü yeniden açıp devletin ciddi gelir kaybına uğramasına yol açacağı uyarısında bulundu. Aktaş, “Hepimiz biliyoruz ki, mülk sahipleri bu istasyonlarını tekrar, bilerek ve isteyerek kaçakçılık fiilini işleyecek yeni bir firmaya daha yüksek fiyatlardan kiraya verecek. Bu af yüzünden yeniden kaçakçılık fiili işleneceğinden, devletin tahsil edemeyeceği alacakları artacak ve piyasanın yeni oyuncu isimleriyle kirletilmesinin önü açılacak” dedi. Aktaş, teklife af maddesi eklenirken, yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayacak LPG istasyonlarındaki asgari mesafe şartını kaldıran maddenin tekliften çıkarılmasına anlam veremediklerini de söyledi