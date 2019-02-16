Samanyolu Haber /Gündem / CHP içindeki tartışmalar ve küskünlerin DSP’ye geçmesi AKP’ye yarayacak /16 Şubat 2019 11:05

CHP içindeki tartışmalar ve küskünlerin DSP’ye geçmesi AKP’ye yarayacak

CHP’nin kaleleri olarak görülen bazı il ve ilçelerde aday gösterilmeyen isimlerin DSP’ye geçerek aday olması, oyların bölünmesi kaygısını da beraberinde getirdi

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CHP'nin elinde olan bazı il ve ilçelerde aday gösterilmeyen isimlerin DSP'den aday olması tartışma başlattı . Özellikle Kırklareli ile İstanbul'un ilçeleri Avcılar, Silivri ve Bakırköy'de iki partinin de aday çıkarması AKP'nin şansını yükseltti. Şişli'de bölünmeye karşın AKP'nin şansı olmadığı konuşulurken, CHP'den '24 Haziran'da seçime sokulmamış DSP, ne oldu da şimdi giriyor' açıklaması yapıldı. Bazı adaylara itiraz eden CHP'li muhalifler PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı" dendi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar ve Mahmut Lıcalı'nın imzasıyla yayımlanan habere göre CHP’nin kaleleri olarak görülen bazı il ve ilçelerde aday gösterilmeyen isimlerin DSP’ye geçerek aday olması, oyların bölünmesi kaygısını da beraberinde getirdi.

CHP’de aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalar ve aday gösterilmeyenlerin küskünlüğü ile yeniden siyaset sahnesinde yerini alan alan DSP, şimdiye kadar 24 ilde 46 aday ile seçimlere katılacağını açıkladı. DSP’nin özellikle CHP’de olan Avcılar, Marmaris, Kırklareli gibi mevcut belediye başkanlarını aday göstermesi dikkat çekerken, birçok ilçede kilit rol oynayacağı görülüyor.

19 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurulu’na listelerin teslim edilmesi için verilen süre dolarken, DSP 9’u büyükşehir belediye başkanlığı, 3’ü il belediye başkanlığı olmak üzere toplamda 46 adayla seçimlere giriyor. İstanbul Avcılar’da mevcut Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 2014 seçimlerinde 106 bin 500 oy alırken bu seçimde DSP’den aday olmasıyla birlikte kritik bir hamlede bulundu. Cumhur İttifakı’nın 2014 seçimlerine göre bölgedeki oyu 121 bini bulurken, CHP ve DSP’nin ayrı ayrı adaylarla seçime girecek olması ilçenin durumunu kritik hale getiriyor. Yine Adalar’da eski belediye başkanı Coşkun Özden ile CHP’nin adayı Erdem Gül’ün ayrı ayrı yarışacak olması geçen seçimlerde 800 farkla kazanan CHP açısından seçimin kaybedilme riskini beraberinde getiriyor. DSP’nin Silivri’de Selami Değirmenci’yi aday göstermesi de CHP’ye karşı ciddi bir hamle olarak görülüyor. Şişli’de Mustafa Sarıgül ile Muammer Keskin’in yüzde 61.6 olan CHP oylarını yarı yarıya bölüşmesi halinde ise Cumhur İttifakı’nın 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 31.6’lık oyla küçük de olsa sürpriz yapma ihtimali bulunuyor. Bakırköy’de ise iş insanı Ali Fatinoğlu’nun seçime girecek olması CHP, AKP ve İYİ Parti arasında geçmesi beklenen seçimde kritik önem taşıyor.
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