AKP'den Abdullah Gül'e en net çağrı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül'ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül'ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir" dedi.





Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Davadan ayrılanlar iflah olmamıştır" mesajına ilişkin de, "Alan almıştır diye tahmin ediyorum. Bu davadan ayrılanların veya ihanet yoluna doğru giderleri bugün kim hatırlıyor? Sayın Cumhurbaşkanı isimlerini anmasa tarihte küçük bir nokta bile olmayacak durumdalar, belki böyle sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesaj, mesajın sahipleri mesajı almıştır diye düşünüyorum" dedi.