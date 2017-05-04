3 ayda 8.3 milyar dolar gelir elde etti

Facebook bu yılın ilk üç ayına ait rakamlarını açıkladı.





Buna göre şirketin karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.6 artarak 3 milyar 600 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde toplam gelir ise yüzde 49’luk artışla 8 milyar 300 bin doları buldu. Bu gelirde aslan payı yüzde 51 artışla 7 milyar 860 milyona ulaşan reklam kazancı. Reklam kazancının toplam gelirdeki oranı yüzde 85.





Yine 2017’nin ocak-mart döneminde Facebook’un günlük kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 1 milyar 280 milyonu buldu. Bu, yıllık yüzde 18 oranında artışa denk geliyor.





Aylık kullanıcı sayısı ise yüzde 17 artarak ortalama 1 milyar 940 milyon kişiye ulaştı.