Samanyolu Haber /Teknoloji / 3 ayda 8.3 milyar dolar gelir elde etti /04 Mayıs 2017 08:48

3 ayda 8.3 milyar dolar gelir elde etti

En fazla kullanıcıya sahip sosyal paylaşım ağı Facebook’un günlük kullanıcı sayısı ‘ılımlı’ bir artışla 1 milyar 280 milyonu bulurken gelir ve karı ise ‘patlayarak’ sırasıyla 8 milyar 300 bin dolar ve 3 milyar 600 bin dolara çıktı.

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Facebook bu yılın ilk üç ayına ait rakamlarını açıkladı.

Buna göre şirketin karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.6 artarak 3 milyar 600 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde toplam gelir ise yüzde 49’luk artışla 8 milyar 300 bin doları buldu. Bu gelirde aslan payı yüzde 51 artışla 7 milyar 860 milyona ulaşan reklam kazancı. Reklam kazancının toplam gelirdeki oranı yüzde 85.

Yine 2017’nin ocak-mart döneminde Facebook’un günlük kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 1 milyar 280 milyonu buldu. Bu, yıllık yüzde 18 oranında artışa denk geliyor.

Aylık kullanıcı sayısı ise yüzde 17 artarak ortalama 1 milyar 940 milyon kişiye ulaştı.
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