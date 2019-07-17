Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yeni parti için istifalar başladı... Çok sayıda istifa iddiası /17 Temmuz 2019 10:10

AKP'de yeni parti için istifalar başladı... Çok sayıda istifa iddiası

AKP'de yerel seçimler sonrası birçok teşkilattan istifa dilekçeleri geldiği, Gaziantep’te 89 ismin yeni parti çalışmalarına katılmak için istifa ettiği öne sürüldü.

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AKP’de yerel seçimler sonrasında istifa sayılarında büyük artış olduğu öne sürüldü. Ali Babacan’ın istifasının ardından birçok teşkilatta normalin üzerinde istifa haberleri geldiği öne sürüldü.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde 2 ilçe belediyesinin kaybettiği Gaziantep’te 89 ismin partiden istifa etiği öne sürüldü. İstifa eden isimlerin yeni partiye kayıt için istifa ettikleri iddia edilirken, bir başka iddia daha gündeme geldi. Ali Babacan’ın yakınındaki bir ismin, kent genelinde yeni parti teşkilatlanması için AKP içerisindeki küskünlerle temaslar gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İHRAÇLAR DURDU

AKP’nin yerel seçimler sonrası partideki ihraçları askıya aldırdığı ileri sürüldü. İhraç talebiyle disipline sevk edilen birçok parti üyesi ile ilgili şimdilik bir işlem yapılmaması kararının alındığı belirtildi.
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