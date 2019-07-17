Müteahhite haziran şoku

İnşaat sektöründe kriz şartları giderek ağırlaşıyor. Konut satışları 2019 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,6 azaldı. Haziranda 61 bin 355 konut satıldı.





KREDİLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 84,6 AZALDI





Haziranda kredili (ipotekli) konut satışları yüzde 84,6 azalarak 7 bin 319'a geriledi. Konut satışları içinde ipotekli satışların payı sadece yüzde 11,9.





İpotekli satışlarda İstanbul 1.175 konut satışı ve yüzde 16,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 23,1 ile Tunceli oldu.





İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 60 AZALDI







İlk defa satılan konut sayısı yüzde 59,2 azalarak 23 bin 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 37,9.





İlk satışlarda İstanbul 3 bin 813 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1 656 konut satışı ile Ankara ve 1.289 konut satışı ile İzmir takip etti.





2'NCİ EL SATIŞLARDA SERT DÜŞTÜ





2'nci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 azalarak 38 bin 90'a geriledi. Bu kategoride İstanbul 6 bin 247 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti.





İstanbul'daki toplam konut satışları içinde 2'nci el satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 3 bin 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 212 konut satışı ile Antalya izledi.





HAZİRAN AYI İTİBARIYLA TÜRKİYE'DEN KONUT ALAN YABANCILARIN DAĞILIMI:





YABANCILAR DA OLMASA





Yabancılar haziranda geçen seneye kıyasla yüzde 30 daha fazla konut aldı. 2 bin 689 konut yabancıya satılırken, ilk sırayı 1.009 konut satışı ile İstanbul aldı.





İstanbul'u sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa takip etti.





IRAKLILAR İLK SIRADA





Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt takip etti.



