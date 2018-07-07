Samanyolu Haber
AKP'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
AKP'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu
/
07 Temmuz 2018 13:01
AKP'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu
AKP'nin yeni dönemdeki grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu.
SHABER3.COM
AKP'nin yeni dönemde TBMM'deki yöneticileri belirlendi.
AKP Amasya milletvekili Naci Bostancı AKP grup başkanı, AKP Tekirdağ milletvekili Mustafa Şentop da meclis başkan vekili oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
AKP'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu
Sonraki Haber >>
Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?
İlahiyatçı Yazar Cemil Tokpınar, Adalet Bakanlığının cemaat tutuklularına Kur'an-ı Kerim'i...
Süper Lig'de VAR dönemi resmen başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ve Spor...
Yazar Ahmet Turan Alkan 709 gün sonra ailesine kavuştu
709 gün tutuklu bırakılan Ahmet Turan Alkan tahliye edilmesinin ardından önceki gün geç saatlerde...
Zulüm devam ediyor.... Son KHK ile binlerce kişi yine ihraç edildi...
700 nolu KHK ile 9103 kamu personeli meslekten ihraç edildi. TSK ve diğer devlet kurumlarında da çok...
Bu pankarta jet soruşturma: 3 gözaltı
ODTÜ'de pankart taşıyan öğrencilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma...
Nuriye Gülmen gözaltına alındı
KHK ile mesleğinden ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını...
Almanya'da Mesut'a öfke bitmiyor... Şimdi de milli takım menajeri suçladı....
Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff: Özil, açık ve dürüst davranamadı.
'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var; İyi Parti'yi kendi kurduğu ittifaka katması gerekiyor'
"Erdoğan ve Cumhur İttifakı muhalefetten bir hayli hoşnut"
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyede
Yatırımcının adresi tarih boyu cazibesini yitirmeyen altın oldu. Bankalardaki altın hesapları,...
Türkiye, işsizlikte en kötüler arasında
OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik oranı ortalama % 5.9’da seyrederken Türkiye’de bu oran...
Tweet
Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?
AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...
Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!
Rusya'da araç kalabalığa daldı...
Patreon bağışları neden önemli?
Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor
AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma
'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Cezaevlerindeki işkenceler gizli bir yönetmelik ile yapılıyor....
CHP'den seçim itirafı: 50 bin sandıktan veri alamadık....
Böyle hukuk, böyle rezalet olur mu?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:55:09