Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu /07 Temmuz 2018 13:01

AKP'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu

AKP'nin yeni dönemdeki grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu.

SHABER3.COM

AKP'nin yeni dönemde TBMM'deki yöneticileri belirlendi. 

AKP Amasya milletvekili Naci Bostancı AKP grup başkanı, AKP Tekirdağ milletvekili Mustafa Şentop da meclis başkan vekili oldu. 
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