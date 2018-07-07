Flaş haber ... 181 bin pasaport tahdidi kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yakınlarının suçlarından dolayı idari kararlarla pasaportlarına tahdit koydukları kişilerin tekrardan pasaport alabilmelerini sağlayacaklarını açıkladı.

TBMM’deki AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gideriyoruz” dedi.



181 bin 500 kişinin pasaportlarına idari kararlarla el konuşmuştu.



Erdoğan idari kararların aksine yargının verdiği tahdit kararlarının ise ancak yargı tarafından kaldırılabileceğini açıkladı.

