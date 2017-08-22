AKP'de tasfiyeler hız kesmiyor, teşkilatlar huzursuz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yönelik 'metal yorgunluğu' açıklaması sonrası istifalar devam ediyor. Bu istifaların ne kadar gönüllü olduğu ise tartışmalı.





AKP BOLU MERKEZ İLÇE BAŞKANI: İSTİFA ETTİRİLDİK





AKP Bolu Merkez İlçe Başkanlığından dün istifa eden Adil Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir, yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik" dedi.





Geçtiğimiz gün Bolu'ya gelen AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan ile AKP Kilis Milletvekili, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu, parti yönetimiyle bir araya geldi. Turan ve Devecioğlu'nun AKP il yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından dün AKP Merkez İlçe Başkanı Adil Esen görevinden istifa etti.



