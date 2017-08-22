AKP'de tasfiyeler hız kesmiyor, teşkilatlar huzursuz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yönelik 'metal yorgunluğu' açıklaması sonrası istifalar devam ediyor. Bu istifaların ne kadar gönüllü olduğu ise tartışmalı.
AKP BOLU MERKEZ İLÇE BAŞKANI: İSTİFA ETTİRİLDİK
AKP Bolu Merkez İlçe Başkanlığından dün istifa eden Adil Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir, yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik" dedi.
Geçtiğimiz gün Bolu'ya gelen AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan ile AKP Kilis Milletvekili, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu, parti yönetimiyle bir araya geldi. Turan ve Devecioğlu'nun AKP il yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından dün AKP Merkez İlçe Başkanı Adil Esen görevinden istifa etti.
Esen, istifasının ardından sosyal medya hesabından istifa ettirildiğini açıklayarak şöyle dedi: "Son beş seçimdir bu başarılara vatandaşının arasına karışarak, vatandaşını ardına alarak imza atan kamuoyu önünde gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Merkez İlçe Başkanı olarak kendiliğimden istifa etmem düşünülebilir mi? Böyle bir şeyi düşünmek öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz vatandaşımıza sonra da yönetimlerime yanlış olmaz mı? İşin özeti olarak şu biline ki biz bu davaya canımızı koyduk ve biz hiçbir zaman şov yapmadık. Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik. Biz bu işi önceleri de söylediğimiz gibi dava olarak gördük ve öyle görmeye de devam edeceğiz."
YALÇINBAYIR: YOLUNU ŞAŞIRANLAR BELLİ
Öte yandan AKP’de yaşanan gelişmeleri dihaber’e değerlendiren AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, en çok da Erdoğan’ın “Yollarını kaybettiler” sözlerine içerlenmiş. Yalçınbayır, “Tüzük ve programın dışına çıkılmıştır. Tayyip bey bizim için ‘Bunlar yolunu şaşırmıştır, yorulmuştur’ diyor. Yolunu şaşıranlar biz değiliz. Şaşıranlar belli. Kayıtlar ortada, tüzük ve program ortada iken nasıl bunların askıya alındığı biliniyor. Şimdi bundan sonra benim bunlarla ilgili yorum yapmama bile gerek yok. Zaten yeterince konuştum” diye konuştu.
‘HER ALANDA KAYIT DIŞILIK VAR’
Erdoğan’ın işaret ettiği gibi, “gereğini yaparak metal yorgunluktan” kaynaklı geçen hafta Ağrı, Muş, Hakkari ve Şırnak il başkanlarının istifa etmesiyle yeniden gündeme gelen “tasfiye” tartışmalarına ise Yalçınbayır katılmıyor. Yalçınbayır şunları söyledi:
“Artık kişiler bunlara uydukları için fiilen bunları kabul etmiş durumdalar. Bunlara da tasfiye denilmez. Kayıt dışılık siyasette fevkalade yaygın, kayıtlı olan hususlarda partilerin tüzüklerinde, programlarında, yetkili organlarında usulüne uygun kararlar bellidir. Ancak bugün yapılanların dayanağı yok. Alınan kararlar kayıt dışıdır. Bunu kabul eden geniş bir kitle var, bunlar tasfiye değil her türlü eylem ve işleme hazır olan kişilerdir. Bunlar hakkında yapılan işlemler vardır.”