AKP'de Özhaseki'nin adaylığı geri mi çekilecek?

Yavaş'ın adaylığı sonrası AKP adayı Mehmet Özhaseki’nin isminin geri planda kaldığı yorumları yapılırken, Özhaseki’nin adaylıktan çekilebileceği iddia edildi.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın iddiasına göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığına ilişkin eleştiriler, Ankara başta olmak üzere adı açıklanan bazı adayların değiştirilebileceği iddiaları üzerine yeniden alevlendi.





İddiaya göre AKP kulislerinde, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılıyor:





'ÖZHASEKİ ANKARA'YA OLMADI'







— Parti içinde Özhaseki'nin Kayserili olmasına karşın milletvekilliği, ardından bakanlığı nedeniyle tüm Türkiye'ye mal olduğu, Ankara'ya belediye başkanı adayı olmasının yadırganmaması gerektiği, başarılı bir seçim kampanyası sonrasında seçimin kazanılabileceğini düşünenler kadar tam tersi görüş dile getirenler de yer alıyor. Özhaseki'nin Ankara ile hiçbir bağlantısının olmamasının, AKP'ye oy veren seçmeni olumsuz etkileyeceğini düşünenler, "Madem Ankara'ya aday gösterilecekti o zaman keşke 24 Haziran seçimlerinde Ankara'dan milletvekili yapılsaydı. O zaman hem Ankara seçmeni hem milletvekilleri hem de teşkilat çok yabancılamaz ve daha rahat kabul edebilirdi" görüşünü savunuyor. Bu kesime göre Özhaseki'nin Ankara'dan aday yapılması doğru olmadı ve seçimlerin kazanılması zora sokuldu. Millet İttifakı'nın oy potansiyeli ve Mansur Yavaş'ın da adaylığı düşünüldüğünde Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması riskli bir hale geldi.





MELİH GÖKÇEK RAHATSIZLIĞI





— Melih Gökçek, ‘metal yorgunluğu' gerekçesiyle görevden alındı, Özhaseki'yi desteklediği, hatta aday olmasında payının olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Hatta ilçe başkanlarının belirlenmesinde etkili olduğu duyumları bulunuyor. ‘Gölge başkan Gökçek olacak' gibi bir hava var. Gökçek böyle bir konumda olacaksa neden belediye başkanlığından zorla istifa ettirildi?





GÖKÇEK TWEET'LERİ NEDEN SİLDİ?





- Gökçek'in, CHP'nin Ankara adayının Mansur Yavaş olduğunun açıklandığı saatlerde Özhaseki'nin adaylığının açıklandığı 27 Kasım'dan sonra attığı destek tweet'lerini silmesi dikkat çekiyor. Bu konuda kulislerde iki farklı görüş dile getiriliyor. Bir yoruma göre Gökçek, Özhaseki ile bazı ilçe adaylarının belirlenmesinde anlaşmazlığa düşmüş olabilir. Gökçek'in arasının açık olduğu Turgut Altınok'un Keçiören'e düşünülmesi nedeniyle Özhaseki ile görüş ayrılığı yaşıyor olabileceği ileri sürülüyor. İkinci olarak ise parti içinde Özhaseki-Gökçek'in birlikte hareket etmesi nedeniyle parti içinde oluşan rahatsızlığı ortadan kaldırmak için tweet'lerin silindiği yorumu yapılıyor.





ÖZHASEKİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?





— Adaylığı açıklanan bir ismin değiştirilmesinin artı tarafları kadar eksi taraflarının da olacağına dikkat çekiliyor. Seçimin kaybedilmesine yönelik çok ciddi bulguların tespit edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci lehine çevirebilmek için böyle bir adım atabileceği, ancak bunun oldukça düşük bir olasılık olduğu kaydediliyor. Aday değişiminin partide bir kaosa yol açabileceği, bu durumun diğer illere de sirayet edebileceği yönünde bir beklenti oluşması durumunda partinin seçimde daha çok zarar göreceğini dile getiren bazı partililer, aday değişiminin olmayacağı görüşünü ifade ediyor.



