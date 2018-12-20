22 büyükelçi merkeze çekildi, 25 büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 4 ayrı karara göre, Angola Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan, Brezilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz, Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, İspanya Büyükelçisi Ömer Önhon, Filipinler Büyükelçisi Esra Cankorur, Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Etiyopya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Avusturya Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Güney Sudan Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Avustralya Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler, Botsvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Fildişi Sahili Büyükelçisi Esra Demir, Nijer Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Ruanda Büyükelçisi Mehmet Raif Karaca, Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Gana Büyükelçisi Penbe Nesrin Bayazıt ve Kamerun Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü, merkeze alındı.





Bu suretle boşalan Angola Büyükelçiliği'ne Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Alp Ay, Brezilya Büyükelçiliği'ne Murat Yavuz Ateş, Kosova Büyükelçiliği'ne Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Sakar, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar, Romanya Büyükelçiliği'ne Kuzey ve Orta Avrupa, Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aramaz, Özbekistan Büyükelçiliği'ne Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, İspanya Büyükelçiliği'ne Cihad Erginay, Filipinler Büyükelçiliği'ne Artemiz Sümer, Karadağ Büyükelçiliği'ne Andlaşmalar Genel Müdürü Songül Ozan, Ukrayna Büyükelçiliği'ne Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Ahmet Güldere, Etiyopya Büyükelçiliği'ne Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Alp, Avusturya Büyükelçiliği'ne Ümit Yardım, İran Büyükelçiliği'ne Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Güney Sudan Büyükelçiliği'ne Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Biltekin, Avustralya Büyükelçiliği'ne Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Karakoç, Botsvana Büyükelçiliği'ne Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Meltem Büyükkarakaş, Libya Büyükelçiliği'ne İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aksen, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fildişi Sahili Büyükelçiliği'ne Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Havva Yonca Gündüz Özçeri, Nijer Büyükelçiliği'ne Roma Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Mustafa Türker Arı, Ruanda Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Burcu Çevik, Yemen Büyükelçiliği'ne Faruk Bozgöz, Portekiz Büyükelçiliği'ne Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Lale Ülker, Gana Büyükelçiliği'ne Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülsün Ergün Ulueren ve Kamerun Büyükelçiliği'ne Ayşe Saraç atandı.