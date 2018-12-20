Samanyolu Haber /Gündem / 22 büyükelçi merkeze çekildi, 25 büyükelçi atandı /20 Aralık 2018 10:42

22 büyükelçi merkeze çekildi, 25 büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 25 ülkeye büyükelçi atandı. Rusya, İran ve Avusturya'nın da aralarında olduğu 22 ülkenin büyükelçisi değişirken AB Daimi Temsilciliği'ne Mehmet Kemal Bozay atandı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 4 ayrı karara göre, Angola Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan, Brezilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz, Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, İspanya Büyükelçisi Ömer Önhon, Filipinler Büyükelçisi Esra Cankorur, Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Etiyopya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Avusturya Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Güney Sudan Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Avustralya Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler, Botsvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Fildişi Sahili Büyükelçisi Esra Demir, Nijer Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Ruanda Büyükelçisi Mehmet Raif Karaca, Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Gana Büyükelçisi Penbe Nesrin Bayazıt ve Kamerun Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü, merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Angola Büyükelçiliği'ne Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Alp Ay, Brezilya Büyükelçiliği'ne Murat Yavuz Ateş, Kosova Büyükelçiliği'ne Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Sakar, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar, Romanya Büyükelçiliği'ne Kuzey ve Orta Avrupa, Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aramaz, Özbekistan Büyükelçiliği'ne Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, İspanya Büyükelçiliği'ne Cihad Erginay, Filipinler Büyükelçiliği'ne Artemiz Sümer, Karadağ Büyükelçiliği'ne Andlaşmalar Genel Müdürü Songül Ozan, Ukrayna Büyükelçiliği'ne Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Ahmet Güldere, Etiyopya Büyükelçiliği'ne Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Alp, Avusturya Büyükelçiliği'ne Ümit Yardım, İran Büyükelçiliği'ne Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Güney Sudan Büyükelçiliği'ne Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Biltekin, Avustralya Büyükelçiliği'ne Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Karakoç, Botsvana Büyükelçiliği'ne Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Meltem Büyükkarakaş, Libya Büyükelçiliği'ne İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aksen, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fildişi Sahili Büyükelçiliği'ne Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Havva Yonca Gündüz Özçeri, Nijer Büyükelçiliği'ne Roma Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Mustafa Türker Arı, Ruanda Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Burcu Çevik, Yemen Büyükelçiliği'ne Faruk Bozgöz, Portekiz Büyükelçiliği'ne Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Lale Ülker, Gana Büyükelçiliği'ne Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülsün Ergün Ulueren ve Kamerun Büyükelçiliği'ne Ayşe Saraç atandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 22 büyükelçi merkeze çekildi, 25 büyükelçi atandı Sonraki Haber >>

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:25:09