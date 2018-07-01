Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de ' Erdoğan yüzde 8'lik düşüşün faturası kime kesesecek' telaşı /01 Temmuz 2018 09:33

AKP'de ' Erdoğan yüzde 8'lik düşüşün faturası kime kesesecek' telaşı

AKP oyunun yüzde 8 azalmasıyla birlikte meclisteki çoğunluğunu kaybetti. AKP'li yetkililerin 'faturanın kime kesileceği' merakıyla endişe yaşadıkları söyleniyor.

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24 Haziran seçimlerinde AKP'nin yüzde 8’i bulan oy düşüşü Meclis’te iktidar çoğunluğunun kaybedilmesine neden oldu.

Duvar'ın iddiasına göre meclise kayıt yaptırmaya gelen milletvekillerinde "bu durumun ağırlığı" hissediliyor.

'LİSTEYE GİREMEYEN İSİMLER SIKINTI OLUŞTURDU'

Habere göre "bir önceki seçimde ilinden 3-0’la gelen milletvekili" şimdi ilinde milletvekili dağılımının "1-1-1" şeklinde olmasını, bir başka milletvekili kentinde "yüzde 18’i bulan puan düşüşünü" açıklamaya çalışıyor.

Oy düşüşünde en çok konuşulan gerekçe aday listelerindeki tercihler. Bu duruma seçim öncesi “AK Parti’ye büyük bir teveccüh” olarak yansıtılan yüksek aday adayı başvuruları da ekleniyor. 7 bin 329 aday adayından doğal olarak sadece 600’ü listede yer bulurken liste dışı kalan 6 bin 729 ismin "sıkıntı oluşturdu" öne sürülüyor.

İl-ilçe teşkilatlarında kongre sürecinde yaşananların da düşüşte etkili olabileceği konuşuluyor.

'KARAR ERDOĞAN'IN OLSA DA FATURA ONLARA KESİLECEK'

Habere göre seçilip gelenler milletvekili aday listesinde son sözün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ait olduğuna dikkat çekse de oy düşüşünün faturasının yine de kendilerine kesileceğinin farkında.

Seçim bölgelerinde oy düşüşü yaşayan milletvekillerinin etkin görevlerinden alınabileceği söyleniyor. Yaşanan düşüş sebebiyle önceki dönemlerde öne çıkan kimi isimlerin, geri plana alınabileceği iddia ediliyor.
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