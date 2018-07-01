Samanyolu Haber /Gündem / Bunun adı zulüm... 73 Yaşında gözaltına alındı... Şimdi hayat mücadelesi veriyor... /01 Temmuz 2018 09:39

Bunun adı zulüm... 73 Yaşında gözaltına alındı... Şimdi hayat mücadelesi veriyor...

Isparta’da gözaltına alınan 73 yaşındaki Ömer Ersin Çarpan karakolla kaldırıldığı hastane arasında yaşam mücadelesi veriyor.

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  Çarpan, ilerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen, önceki gün saat 17.00’de gözaltına alındı.

Hizmet Hareketine  yönelik soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü’nün terörle mücadele şube ekipleri tarafindan Uluborlu’daki evinde gözaltına alınan Çarpan, sağlık sorunularından dolayı Uluborlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


 
3 saate yakın müşahede altında tutulan Çarpan’ın durumu ağırlaşması üzerine Isparta Şehir Hastanesi’ne sevki yapıldı. Hastanede 1 gece yoğun bakımda doktor kontrolünde tutulan Çarpan tekrar Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

73 yaşındaki Ömer Ersin Çarpan sağlığının kötüleşmesi üzerine tekrar Şehir Hastanesi’ne getirildi. Kalp, şeker, tansiyon gibi birçok kronik rahatsızlığı bulunan ve by-pas, anjiyo gibi operasyonlar geçiren Çarpan’ın her gün  zorunlu olarak alması gereken ilaçları olduğu bildirildi.

Gözaltı süresince yemek yemediği belirtilen Çarpan’ın yakınları tutuksuz yargılama istiyor.
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