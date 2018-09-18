AKP'de beklenen oldu... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz'ın yerine Ordu Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın getirileceği iddia ediliyor.





Yılmaz, istifasını ''Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.'' sözleriyle Twitter'dan duyurdu.