Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de beklenen oldu... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti /18 Eylül 2018 16:52

AKP'de beklenen oldu... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

AKP'deki Ordu krizinden sonra beklenen oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

SHABER3.COM

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz'ın yerine Ordu Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın getirileceği iddia ediliyor.

Yılmaz, istifasını ''Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.'' sözleriyle Twitter'dan duyurdu.
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