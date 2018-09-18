Samanyolu Haber /Gündem / Eylemci işçilere tutuklama talebi /18 Eylül 2018 17:44

Eylemci işçilere tutuklama talebi

İstanbul 3. havalimanındaki eylemin ardından gözaltına alınan işçilerden 28'inin tutuklanması talep edildi.

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Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapan 3. havalimanı işçileri ve sendika temsilcilerinden 28'inin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

İnşaat-İş Sendikası'nın avukatı Ekin Güneş Saygılı, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, 15 kişi hakkında da adli kontrol şartı istendiğini kaydetti.

Saygılı, tutuklama talebinin gerekçeleri arasında, toplantı ve gösteri kanununa muhalefet, çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu malına zarar gibi maddelerin yer aldığını belirtti.

Yeni havalimanı inşaatında çalışan işçiler 14 Eylül'de kötü çalışma şartlarını ve ücretlerinin düzensiz ödenmesini protesto ederek eylem başlatmıştı. Eylemin ardından yapılan operasyonda 401 kişi gözaltına alınmıştı. İşçilerden 275'i karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 126'sının adliyeye sevk edilmesine karar verilmişti.
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