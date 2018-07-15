AKP Yeni OHAL yasası hazırladı... 'Valiler artık istemediği kişiyi kente almayabilir!'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "OHAL yerine geçecek kanun" başlıklı bugünkü yazısında AKP'nin yasa teklifini yazdı.





Sarıkaya'nın bahsettiği söz konusu yasa teklifinde yer alan değişiklikler özetle şöyle: TSK'ye dönme yasağı, gözaltı sürelerinin değişmesi, kayyuma sınırsız yetki, valilere 10 gün yasak yetkisi...





İŞTE O YAZI





15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında tehlikenin geçtiğini söylemek olası mı?





Güvenirliğinden şüphe etmediğim güvenlik birimlerine göre henüz geçmedi…





Nedenini kanıt için gösterdikleri de 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin sayısının 18 bine ulaşmış olması.





Kurunun yanında yaşın da yandığı, suçun bireysellik ilkesinin ihlal edildiği, meseleyi özümseme yerine edinime odaklanıldığı gibi birçok yanlış uygulamadan söz edilebilir.





Kurulan komisyonun kendinden bekleneni yerine getirmediği de savlanabilir.





Ancak bunlar güvenlik bürokrasisine göre tehlikenin tamamen geçtiğini göstermiyor.





Bu nedenle OHAL kalktıktan sonra bir boşluk oluşmaması için Fransa’nın da yaptığına benzer bir kanun teklifi hazırlandı.





Toplam 24 ana, 4 geçici maddeden oluşan, Terörle Mücadele, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda düzenleme yapan teklifi AK Parti yasal muhalefet ile beraber çıkarmak istiyor.





Bu amaçla teklifi yarın (pazartesi) muhalefet ile paylaşıp desteğini isteyecek.





Aslında teklifin yasalaşabilmesi için komisyonların yeni yapılanması da bunu zorunlu kılıyor; AK Parti ile muhalefet eşit sayıda kalıyor.





Milletvekillerinden birinin eksik kalması dahi önemli...





AK Parti yöneticileri de ilk kanun teklifinde uzlaşıyı hakim kılıp, kültürü kalıcı hale getirmek için bu yola gitmiş.





SINIRSIZ UYGULAMA





Yasa teklifinin içeriği Fransa’nın OHAL sonrası uygulamasını andırmakla birlikte birebir benzediğini söylemek olası değil.





Örneğin Fransa, OHAL yerine geçmek için getirdiği kanun için 2020 yılına kadar süre sınırı koydu; sonrasında kalkacağı hükmünü getirdi.





AK Partili vekillerin hazırladığı teklifte ise süre kısıtı getirilmedi, kalıcı olması kararlaştırıldı.





Teklifin hazırlayıcılarından biri, “Fransa’daki kadar ağır hüküm içermeyecek” deyip ekledi:





“Aslında mevcut yasalarla yol alabilirdik; yasalarımız geniş imkan tanıyor. Ancak güvenlik bürokrasisi kendini güvenceye alacak açık tanım istediği için düzenlemeyi yapacağız.”





GÖZALTI SÜRESİ





Buna göre gözaltı süresi yeniden düzenleniyor.





OHAL döneminde 30 gün ile başlayan, sonrasında 7+7 güne inen gözaltı süresi daha da aşağı çekiliyor.





AİHM’nin de öngördüğü gibi 4 güne indiriliyor; ancak 4’ücü günün sonunda hakim karşısına çıkarılmak kaydıyla 4 gün daha arttırma hakkı veriyor.





KAYYUMA SINIRSIZ GÖREV





Mevcut kanun, OHAL dışındaki dönemlerde kayyumlara en fazla 3 yıl görev hakkı veriyordu.





Teklif ile sınır kalkıyor ve dava bitinceye kadar şirket veya kuruluşlara atanmış kayyumlara görev yapma olanağı getiriliyor.





VALİLERE, “10 GÜN YASAK” YETKİSİ





Düzenleme ile valilere önemli yetki tanınıyor.





Valiler, teklif ile sivil toplum örgütlerinin üyeleri, kişiler ve sportif kuruluşlar da dahil 10 gün süreyle vilayete girmelerine engel koyabilecek.





Aynı şekilde 10 gün süresince her türlü eylem, gösteri veya etkinliği de yasaklayabilecek.





Terörle Mücadele Kanunu’nun verdiği yetkiyi de kullanarak terörle iltisaklı olduğu kanaati güçlü olan kişiler hakkında tedbir uygulayabilecek; ancak bunun için hakim kararı da aranacak.





TSK’YE DÖNME YASAĞI





En önemli maddelerinden biri de terör örgütü ile bağı tespit edilmekle birlikte yargılaması sonucu suç isnat edilemeyip beraat eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile ilgili.





Teklifin hazırlanışında sivil kesim, göreve iade sonrası bir süreliğine “TSK’da denemede” tutulması, sonrasında yöneticisine başka bir kuruma yollama hakkı verilmesini önermiş.





Ancak Genelkurmay, “kısa süreliğine de olsa göreve iadesini” istemeyince, yöneticisine başka bir kuruma anında yollama yetkisi tanınmış.





Buna göre kişi beraat etmiş olsa da en üst yönetici talep etmedikçe TSK’ya dönemeyecek, özlük hakları korunarak bir başka kurumda istihdam edilecek.