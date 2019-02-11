Samanyolu Haber /Politika / AKP ve MHP kritik illerde riske girmeyecek, kimin şansı yüksekse ittifakın diğer adayı çekilecek /11 Şubat 2019 11:17

AKP ve MHP kritik illerde riske girmeyecek, kimin şansı yüksekse ittifakın diğer adayı çekilecek

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'tehdit' olarak gördükleri isimlerin seçilme riski olan illerde AKP ve MHP'nin ayrı ayrı seçime girmekten vazgeçebileceğini söyledi.

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Özhaseki, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ve AKP'nin ayrı ayrı seçime girdiği illerde başka bir partinin kazanma ihtimali olması durumunda bir adayın çekileceğini açıkladı.

CNN Türk'te konuşan Özhaseki, geçen ay Ankara'da kararsız seçmen sayısının yüzde 30 olduğunu ve bunları ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

CHP'nin dün açıkladığı seçim bildirgesinin kendilerinin daha önceki programlarından alındığını savunan Özhaseki, Bahçeli ve Erdoğan'ın birlikte mitinge çıkacaklarını da söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Iğdır, Kars, Giresun gibi illerde tek aday çıkaran Millet İttifakı'na karşı ve HDP adaylarına karşı iki ayrı parti olarak seçime girmekten vazgeçebileceği ve ittifakın genişletebileceği geçen hafta gündeme gelmişti.
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