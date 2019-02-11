Samanyolu Haber /Ekonomi / Tanzim'de fiyatlar nasıl? /11 Şubat 2019 11:37

Tanzim'de fiyatlar nasıl?

Belediyelerin tanzim satış noktaları bugün faaliyete geçti. 15 milyon nüfuslu İstanbul'da 50, 6 milyon nüfuslu Ankara'da 30 tanzim satış noktası kurulacak.

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Son dönemde artan meyve sebze fiyatlarına önlem almak amacıyla hükümet tarafından tanzim satış noktaları kurulması kararı alınmıştı. Alınan bu karar bugün itibari ile uygulanmaya başlandı. Ancak İstanbul’un nüfusu ve ilçe sınırlarının büyüklüğü dikkate alındığında bu noktaların ne kadar yeterli olacağı tartışma konusu oldu.

İstanbul’da Aksaray Meydanı’nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve  satışı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Baraçlı, “Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca’da üreticilik yapıldığı için bu beş ilçede satış olmayacağı belirtildi.

FİYATLAR

İstanbul'da fiyatlar ise kilogram başı şöyle: 

Domates: 4 TL
Salatalık:4,5 TL
Biber: 8 TL
Elma: 2,5 TL
Portakal: 2 TL
Soğan: 3 TL
Patates: 3 TL

30 TANZİM ÇADIRI DAHA

Ankara’da ise Abdi İpekçi Parkı'nın yanında Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı gibi alanlarda toplam 30 tanzim çadırı daha kurulacak. Başkent'te vatandaşlar, bu noktalardan daha uygun fiyata alışveriş yapabilecek.

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