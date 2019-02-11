Tanzim'de fiyatlar nasıl?

Son dönemde artan meyve sebze fiyatlarına önlem almak amacıyla hükümet tarafından tanzim satış noktaları kurulması kararı alınmıştı. Alınan bu karar bugün itibari ile uygulanmaya başlandı. Ancak İstanbul’un nüfusu ve ilçe sınırlarının büyüklüğü dikkate alındığında bu noktaların ne kadar yeterli olacağı tartışma konusu oldu.





İstanbul’da Aksaray Meydanı’nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleştireceklerini kaydetti.





Baraçlı, “Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.





Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca’da üreticilik yapıldığı için bu beş ilçede satış olmayacağı belirtildi.







FİYATLAR





İstanbul'da fiyatlar ise kilogram başı şöyle:





Domates: 4 TL

Salatalık:4,5 TL

Biber: 8 TL

Elma: 2,5 TL

Portakal: 2 TL

Soğan: 3 TL

Patates: 3 TL





30 TANZİM ÇADIRI DAHA





Ankara’da ise Abdi İpekçi Parkı'nın yanında Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı gibi alanlarda toplam 30 tanzim çadırı daha kurulacak. Başkent'te vatandaşlar, bu noktalardan daha uygun fiyata alışveriş yapabilecek.



