Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP ve MHP ittifakı yüzde 47'de kalıyor' /15 Şubat 2018 11:54

'AKP ve MHP ittifakı yüzde 47'de kalıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı basına kapalı grup toplantısında AKP ve MHP ittifakının yüzde 47'de kaldığını söylerken "Erdoğan'ı seçimle indireceğiz" dedi

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Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Kılıçdaroğlu, uzun aradan sora ilk kez basına kapalı yaptığı Meclis grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgiye göre elindeki bir anketi açıklayan Kılıçdaroğlu, “Şu anda Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelse de yüzde 47’yi aşamıyorlar” dedi. CHP’nin hedefinin yüzde 60 olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “Yüzde 60’ı alacağız ve Erdoğan’ı seçimle oradan indireceğiz” dediği öğrenildi.

'İHSANOĞLU SEÇİLSEYDİ ORTADOĞU BATAKLIK OLMAZDI'

 Konuşmasında CHP ve MHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday çıkarmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ekmeleddin İhsanoğlu kararı doğruydu. Eğer İhsanoğlu seçilseydi Ortadoğu’da şu anki bataklık olmazdı” sözleriyle kararının arkasında durdu. 

'DOKUNULMAZLIĞA EVET DİYEREK SİYASİ TUZAĞI BOZDUK'

Kılıçdaroğlu, CHP’nin dokunulmazlıktaki duruşuyla ilgili olarak da “Dokunulmazlıktaki tavır stratejik bir adımdı. CHP siyasi tuzağa çekilmek istendi, biz bu tavırla siyasi tuzağı bozduk” dedi.

'AÇIKLASAK LİME LİME EDERLER'

Toplantının sonunda konuşan Kılıçdaroğlu ise eleştirelere yanıt verdi. 2019 için cumhurbaşkanı adayını herkes açıklarken CHP’nin bu açıklamayı yapmamasının bilinçili ve stratejik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun “Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” dedi.

CHP ÖRGÜTLERİNE MÜDAHALE

Örgütlere karışmadığını ancak bundan sonra karışacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, örgütlerin performans kriterlerine göre ele alınacağını belirterek, “Üye yapamayan il başkanı ile çalışmak mümkün değil” dediği öğrenildi. 


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