'Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasından dolayı yargılanmıyorsunuz'

15 Temmuz’la ilgili hakkında birçok şaibe bulunan ve kırmızı bültenle aranan Adil Öksüz’ü somut delillere rağmen serbest bırakan Hakim Köksal Çelik, HSYK tarafından sadece açığa alındı. Fakat Öksüz’ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı değerlendiren hakim Çetin Sönmez ise hem meslekten atıldı, hem de tutuklu yargılanıyor.





Eski hâkim Çetin Sönmez’in yargılanmasına Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devem edildi. “Silahlı terör örgütü üyeliğinden” yargılanan Sönmez, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını belirterek, aleyhindeki hususları kabul etmediğini söyledi. Kamuoyuna “Adil Öksüz’ü bırakan hakim” olarak yansıtıldığı için yargılandığını söyleyen Sönmez, olay gecesi, hakkında tahliye karar verdiği Öksüz’ü tanımadığını, kendisiyle bir bağının bulunmadığını belirtti. Sönmez’in bu savunması üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, “Hakkınızda tanzim edilen iddianamede Adil Öksüz’ü tahliye etmenize ilişkin bir suçlama yer almıyor. Bu nedenle savunmanızı isnat edilen suçlamalar çerçevesinden yapın” dedi.





Öksüz’ü tahliye etmesinden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını belirten Sönmez, ilerleyen zamanlarda ise ihraç edildiğini söyledi. Sönmez, emniyetteki ifadesini kabul etmedi.





Adil Öksüz’ün serbest bırakan Hakim Köksal Çelik, hakim Sönmez’in aksine bu süreçte HSYK tarafından sadece açığa alındı





Tanık dinlendi





Sönmez’in savunmasından sonra Abdullah Şahin isimli tanık olarak dinlenerek Sönmez'in cemaat bağlantısı olduğunu öne sürdü. Sanık avukatlarının beyanlarından sonra duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı. Buna göre, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Sönmez’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.