'AKP temsilcisi memleketindeki Hıdrellez'e gidebilmek için YSK'yı çalıştırmadı' iddiası

Murat AĞIREL / Yeniçağ "Girin suya! Baştan oynuyoruz"



Diğer yazılarımda söyledim; AKP demokrasiye, seçimleri kazandığı sürece inanıyor. Kaybetmeyi bilmiyor. YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının özeti bu.



Bu konuda kamuoyunun gözünden kaçan bir ayrıntıyı bu yazıda ilk kez aktaracağım.

Konu Recep Özel.

AKP'nin YSK temsilcisi…

YSK, seçimlerin yenilenmesine dair kararı almak için Cumartesi-Pazar günleri toplanmak istemişti. Fakat Recep Özel'in hafta sonunda memleketindeki hıdrellez şenliklerine gideceğini bahane ederek YSK'nın karar almasını engellediği anlaşıldı.

Pazartesi günü yani kararın alındığı gün bir hamle daha yaptı.

Özel, o gün verdiği dilekçede daha önce reddedilen iddiaları tekrarladı. Sandık başkanı ve kurul üyelerinin, yakın akrabalarının F... ile iltisaklı olduğunu öne sürerek, hatta 16 bin sandıkta bu sandık kurulu başkanları tarafından birer tane oy CHP'ye verildiğini iddia ederek seçimin iptalini istedi.

Ancak bunun delilinin ortaya koyamadı.

Bu kez de sunum yapmak istedi. Aynı iddiaları anlattı.

Peki bu kadar bilgiyi nasıl elde etti?

İçişleri Bakanlığı'nın yardımıyla.

Bu iddialar karşısında YSK nasıl karar verdi?Kamu görevlisi olmayan 250 sandık başkanının görev aldığı sandıklarda her birinde 300 oy baz alınarak 60 bin oyun sonuçları değiştireceğini düşünerek seçimi iptal etti.

Ancak sandık sonuçları bunları yalanlıyordu.

YSK ilçe seçim kurullarından AKP'nin itiraz ettiği sandık ve kurulları ile ilgili bilgileri istedi. Sonuçlar Pazartesi parti temsilcilerine verildi. Çok enteresandı. AKP kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı 19 bin 649 sandık ile ilgili itiraz yapmıştı. 16 bin 309 sandık tespit edildi. Kayıtlı seçmen sayısı 5 milyon 542 bin 726 kişi. Oy kullanan seçmen 4 milyon 642 bin 324 kişi. Geçerli oy sayısı 4 milyon 470 bin 825…

Peki sandık sonuçlarından ne çıkmış biliyor musunuz?

Yüzde 50,19 AKP oy almış.

Yüzde 47,09 CHP oy almış.

Bu bir milli iradenin gaspıdır.



