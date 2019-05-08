Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medyada İstanbul Depremi /08 Mayıs 2019 12:54

Yandaş medyada İstanbul Depremi

Hükümete yakın medyada İstanbul’da seçimin iptali sonrası dikkat çeken gelişmeler oluyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk’ün dün Twitter hesabından duyurduğu yazısı yayınlanmadı Öztürk, İmamoğlu’nun mağduriyeti hakkında yazacağını söylemişti.

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Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM eski Başkanı Arınç'ın  danışmanlığını yapan iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk’ün dün Twitter’da duyurduğu köşe yazısının yayınlanmaması dikkat çekti.

Kemal Öztürk, Twitter hesabında dün yaptığı paylaşımda “YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak. Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı.
Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi. Detaylar yarınki yazımda” ifadelerini kullanmıştı.


Kemal Öztürk’ten yazısının yayın tarihinde bir değişiklik olduğu ya da gazete yönetiminin köşe yazısını yayından çekip çekmediği ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

YSK, AKP’nin itirazları sonrası İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar vermişti. Karar ile Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası elinden alınırken, seçimin 23 Haziran tarihinde yapılacağı bildirilmişti. YSK’nın kararı geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı. 

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