AKP Tekerlekli sandalyeye de kayyım atadı

2016 yılında Şırnak’ta yaşanan çatışmaların ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte Van’a göç eden, iki ayağını da kullanamayan, yüzde 93 engelli yurttaş Abdülmecit Külter’e kayyum atanmadan önce Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen tekerlekli sandalye, kayyum tarafından geri alındı. Tekerlekli sandalyesi elinden alınan Abdülmecit Külter, yaşananları BirGün’e anlattı.





Şırnak’ta sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu dönemde üzerindeki elbiselerle Van’a geldiklerini ve burada yaşam mücadelesi verdiklerini ifade eden Abdülmecit Külter, yüzde 93 engelli raporu ile dönemin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın yanına gittiğini ve kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini belirtti. Kaya ile yapılan görüşmenin ardından kendisine tekerlekli sandalye verildiğini anlatan Abdülmecit Külter, belediyeye atanan kayyumun geçtiğimiz Salı günü sandalyesini geri aldığını ifade etti.





“Emir büyük yerden”

Tekerlekli sandalyeyi yalnızca 10 ay kullanabildiğini dile getiren Abdülmecit Külter, “Bir hafta önce kayyum atanan belediyeden arandım ve sandalyeyi hala kullanıp kullanmadığımı sordular. Kullandığımı söyleyince ‘tamam’ deyip telefonu kapattılar. Ardından Salı günü bir ekip gelerek sandalyemi geri alacaklarını söylediler. Nedenini sorunca ‘Biz de bilmiyoruz. Emir büyük yerden’ dediler. Belediye’den sonra tekerlekli sandalyeme de kayyum atandı” dedi.









Konu Meclis gündeminde

Şu anda sandalyesi olmadığı için evden çıkamayan Abdülmecit Külter’in durumuna anlam veremediklerini ifade eden HDP Van Milletvekili Leyla Birlik ise konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yüzde 93 engelli bir yurttaşın tekerlekli sandalyesine kayyum tarafından el konulmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Birlik, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.





“Sandalyesi geri verilecek mi?”

Soylu’ya Abdülmecit Külter’in durumundan haberi olup olmadığını soran Birlik, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde şu sorulara yer verdi:





“Engelli bir yurttaşa hediye edilen bir akülü sandalyenin belediyeye atadığınız kayyum tarafından geri alındığından haberiniz var mı? Yüzde 93 bedensel engelli olan Abdülmecit Külter’e hediye edilen akülü sandalyenin geri alınmasının gerekçesi nedir? DBP Belediyelerine atadığınız kayyumların icraatları arasında engellilere verilen yardımların geri alınması yönünde talimatınız var mıdır? Yüzde 93 engelli Abdülmecit Külter’e akülü sandalyesinin geri verilmesi yönünde bir girişimiz olacak mıdır?”