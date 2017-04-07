Samanyolu Haber /Gündem / AKP Tekerlekli sandalyeye de kayyım atadı /07 Nisan 2017 17:04

AKP Tekerlekli sandalyeye de kayyım atadı

Kayyım geldi, tekerlekli sandalyesine el kondu. Tekerlekli sandalyesi alınan Külter, "Tekerlekli sandalyeme de kayyım atandı" dedi.

SHABER3.COM

2016 yılında Şırnak’ta yaşanan çatışmaların ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte Van’a göç eden, iki ayağını da kullanamayan, yüzde 93 engelli yurttaş Abdülmecit Külter’e kayyum atanmadan önce Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen tekerlekli sandalye, kayyum tarafından geri alındı. Tekerlekli sandalyesi elinden alınan Abdülmecit Külter, yaşananları BirGün’e anlattı.

Şırnak’ta sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu dönemde üzerindeki elbiselerle Van’a geldiklerini ve burada yaşam mücadelesi verdiklerini ifade eden Abdülmecit Külter, yüzde 93 engelli raporu ile dönemin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın yanına gittiğini ve kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini belirtti. Kaya ile yapılan görüşmenin ardından kendisine tekerlekli sandalye verildiğini anlatan Abdülmecit Külter, belediyeye atanan kayyumun geçtiğimiz Salı günü sandalyesini geri aldığını ifade etti.

“Emir büyük yerden”
Tekerlekli sandalyeyi yalnızca 10 ay kullanabildiğini dile getiren Abdülmecit Külter, “Bir hafta önce kayyum atanan belediyeden arandım ve sandalyeyi hala kullanıp kullanmadığımı sordular. Kullandığımı söyleyince ‘tamam’ deyip telefonu kapattılar. Ardından Salı günü bir ekip gelerek sandalyemi geri alacaklarını söylediler. Nedenini sorunca ‘Biz de bilmiyoruz. Emir büyük yerden’ dediler. Belediye’den sonra tekerlekli sandalyeme de kayyum atandı” dedi.


 
Konu Meclis gündeminde
Şu anda sandalyesi olmadığı için evden çıkamayan Abdülmecit Külter’in durumuna anlam veremediklerini ifade eden HDP Van Milletvekili Leyla Birlik ise konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yüzde 93 engelli bir yurttaşın tekerlekli sandalyesine kayyum tarafından el konulmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Birlik, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

“Sandalyesi geri verilecek mi?”
Soylu’ya Abdülmecit Külter’in durumundan haberi olup olmadığını soran Birlik, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Engelli bir yurttaşa hediye edilen bir akülü sandalyenin belediyeye atadığınız kayyum tarafından geri alındığından haberiniz var mı? Yüzde 93 bedensel engelli olan Abdülmecit Külter’e hediye edilen akülü sandalyenin geri alınmasının gerekçesi nedir? DBP Belediyelerine atadığınız kayyumların icraatları arasında engellilere verilen yardımların geri alınması yönünde talimatınız var mıdır? Yüzde 93 engelli Abdülmecit Külter’e akülü sandalyesinin geri verilmesi yönünde bir girişimiz olacak mıdır?”
<< Önceki Haber AKP Tekerlekli sandalyeye de kayyım atadı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:14:25