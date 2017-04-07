Samanyolu Haber /Gündem / İsveç'te kamyonlu saldırı... Çok sayıda ölü ve yaralı var! /07 Nisan 2017 16:37

İsveç'te kamyonlu saldırı... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonlu saldırı gerçekleşti! Yaralılar var...

SHABER3.COM

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyonun büyük bir mağazaya daldığı olayda yaralananlar olduğu bildirildi. Olayda ilk belirleme göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, "İsveç devlet bürolarının tamamı kapatıldı ve şu an tüm bakanlar güvende" dedi.

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre Stockholm'de metro hatları durduruldu.

Stockholm saldırısının faili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan şahsın görüntüsü paylaşıldı.





İsveç polisi birçok yaralı olduğunu duyurdu.

Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da aynı yolla bir terör saldırısı düzenlenmiş, Belçika’nın Anvers kentinde de benzer bir girişim engellenmişti.
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