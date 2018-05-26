AKP Valilikler aracılığı ile 18 ilde operasyon yapıyor... YSK onay verdi....

Seçime 'Cumhur' ve 'Millet' ittifakıyla giren partilerin baraj sorunu yok. Baraj sorunuyla karşı karşıya olan tek parti cumhurbaşkanı adayı da tutuklu olan HDP. HDP’nin baraj altında kalması durumunda parlamentoda çoğunluğu elde edecek parti ise AKP. Seçimlere kısa bir süre kala valilikler, HDP’nin güçlü olduğu bir çok ilde sandıkların birleştirilmesi ya da taşınmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.









Artıgerçek.com'un haberine göre YSK, HDP'nin bugün yaptığı itiraza rağmen 18 kentte taşınma-birleştirme talebini kabul etti. Saldıkların taşınması kararına tepki gösteren HDP, uygulamayı 'HDP’yi baraj altında bırakma operasyonu’ olarak değerlendirdi.









"BU SANDIKLARIN SEÇMEN SAYISI 270 BİN"





HDP milletvekili Mithat Sancar, HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki ile birlikte valiliklerin talebinin reddedilmesi için sabah saatlerinde YSK Başkanı Sadi Güven'le biraraya gelmişti. YSK'nin valiliklerin taleplerini kabul etmesinin ardından Artı Gerçek'e konuşan Sancar, sandıkları taşınacak illerin tamamının Kürt illeri olduğuna dikkat çekti. Sancar “Bu sandıkların seçmen sayısı 270 bin. Bu durumda net olmamakla birlikte yaklaşık 250 bin seçmen bulundukları yerlerde oy kullanamayacak” dedi.





“GÜVENLİK GEREKÇESİ GERÇEKÇİ DEĞİL”





Sandıkların taşınma gerekçesinin ‘güvenlik’ olarak gösterildiğini ifade eden Sancar, bu gerekçenin gerçekçi olmadığını söyledi. Taşınma talebinde bulunulan köylerin yüzde 90’ında 1 Kasım’da sandık kurulduğunu hatırlatan Sancar, “1 Kasım’daki şartlar şimdikine göre çok daha ağırdı. Hem çatışmalar hem de operasyonlar vardı. Bunun temel amacı, sandıkları taşınan köylerin oy kullanmalarını engellenmek. Bu bölgelerde seçmenlerin büyük bir kısmı HDP'ye oy veriyor. Şu anda oylarını kullanmaları için başka bir köye gitmeye mecbur ediliyorlar. Diyelim ki sandıklar bir korucu köyüne taşındı. O köye gitmeye çekinebilirler. Veya sandıklar husumetleri olan bir köye taşınırsa saldırıya uğramaktan korkabilirler. Bu yöntemle insanların oy kullanmasını engellemek istiyorlar. Amaçları oylarımızı çalmak” diye konuştu.





“AKP-MHP İTTİFAKINA YARAYACAK”





Sancar, iktidarın seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için bu girişimde bulunduğunu söyledi. Özellikle cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarına 10 oyun bile etki edebileceğini hatırlatan Sancar, “Bu sandıkların taşınmasıyla birlikte risk altına girecek oy oranı sonucu temelden etkiler. Bu girişimle seçmenin sandığa gitmesi engellenecek ya da korkudan iradeleri dışında oy kullanmak zorunda bırakılacaklar. Bu da AKP-MHP ittifakına yarayacak" dedi.





“HDP’Yİ BARAJ ALTINDA BIRAKMA OPERASYONU”





Bunu ‘HDP’yi baraj altında bırakma operasyonun bir parçası’ olarak gördüklerini ifade eden Sancar, “İki-üç gündür yargı kararları ile listelerimize müdahale ediliyor. Adaylarımızın bir kısmının adaylıkları düşürüldü. Standlarımıza saldırılar oluyor. Seçim çalışmalarımız özellikle Kürt illerinde devlet görevlileri tarafından engelleniyor. Sandık taşıma ve birleştirme de bunun bir parçası" diye konuştu.





MUHALEFET PARTİLERİ VE DEMOKRATİK ÇEVRELERE ÇAĞRI





Sancar muhalefet partilerine ve demokratik çevrelere çağrıda bulundu: YSK sandıkların taşınması talebini kabul ederek, bu seçimleri kalıcı bir şekilde şaibeli hale getirmiştir. İkinci bir mühürsüz oy vakasıyla karşı karşıyayız. Muhalefet partileri ve cumhurbaşkanı adayları başta olmak üzere, Türkiye’de demokrasiden yana derdi olan herkesin bu operasyonlara karşı çok kararlı bir şekilde durması lazım. İktidarın seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bu operasyonlarına karşı işbirliği yoluna gitmelidir.





TİRYAKİ: BAŞVURULARIN BİR BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİ





Artı Gerçek’e konuşan HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki çok sayıda kent için başvuru yapıldığını, bunlardan 18'i hakkında karar çıktığını belirtti. Tiryaki, “Yapılan başvurular 270 bin seçmenin taşınmasına yönelikti. YSK, 18 ilde taşınması istenen bazı sandıkları kabul etti. 270 bin seçmenin tamamını kapsamıyor. Şimdi rakamları çıkarmaya çalışıyoruz. 5 kilometre uzaklıktaki sandıklar ve seçmen sayısı 200-300’den fazla olmayanlar taşınacak” diye konuştu.





SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEYECEK





18 ilde taşınacak sandıkların sayısı şimdilik net değil. Valiliklerin başvuru yaptığı sandıklar, 1 Kasım seçimleriyle kıyaslandığında bazı kentlerde oy oranları sonuçları değiştirebilecek düzeyde.





TAŞINMA VE BİRLEŞTİRME TALEP EDİLEN İLLERDEN 14'Ü





ADIYAMAN





Adıyaman'da toplam 20 köy/mahalle/mezrada kurulacak toplam 20 sandığın birleştirilmesi planlanıyor. Bu 20 köyün 19 unda 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 3 bin 526. İlde HDP ikinci parti. 1 Kasım seçimlerinde HDP’nin aldığı oy oranı 45 bin 428. HDP en fazla kırsal kesimden oy alıyor.





AĞRI





Ağrı'da toplam 61 köy/mahalle/mezrada kurulacak sandıkların 42’si 21 yerleşim yerinde birleştirilmesi planlanıyor. Bu 42 köyün 39 unda 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Ağrı'da sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 10 bin 98. Kentte 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 68'lik bir oranla birinci parti olmuştu. HDP’nin aldığı oy oranı 145 bin 689.





BATMAN





Batman'da toplam 113 köy/mahalle/mezrada kurulacak 125 sandığın 39 yerleşim yerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Bu 125 köyün 111'inde 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Batman’da sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 27 bin 245. Batman’da yüzde 68 bir oranla önde olan parti HDP. HDP 1 Kasım’da 177 bin 129 oy almıştı.





BİNGÖL





Bingöl’de de Valilik toplam 127 sandığın taşınması/birleştirilmesini talep etti. Sandıkları taşınmak istenen köylerin isimleri açıklanmadı. HDP’nin ikinci parti olduğu Bingöl’de 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy 38 bin 65. (Taşınma/birleştirmeden etkilenecek seçmen sayısı netleştirilemedi.)





BİTLİS





Bitlis'te toplam 99 köy/mahalle/mezrada kurulacak 99 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Bu 99 köyün 81'inde 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. İl genelinde sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 14 bin 51. HDP, birinci parti olduğu ilde 1 Kasım’da yüzde 49 oranda oy almıştı. Aldığı oy 73 bin 786.





DİYARBAKIR





Diyarbakır’da toplam 157 köy/mahalle/mezrada kurulacak 173 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. 157 köyün 102 sinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 28 bin 931. HDP, Diyarbakır’da yüzde 72 oranla önde olan parti. HDP’nin 1 Kasım’da aldığı oy 576 bin 27.





ELAZIĞ





Elazığ’da toplam 56 köy/mahalle/mezrada kurulacak 56 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. 56 köyün 39’unda 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Elazığ’da sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 3 bin 527. HDP üçüncü parti. MHP-AKP’nin güçlü olduğu kentte HDP en çok kırsal kesimden oy alıyor. Sandık taşıma/birleştirme talebi kırsal köyleri kapsıyor.





ERZİNCAN





Erzincan’da 280 köy/mahalle/mezrada kurulacak 280 sandığın tümünün başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Bu 280 köyün 271’inde 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Erzincan’da sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 7 bin 481. Erzincan’da 1 Kasım seçimlerinde AKP, 74 bin 940, CHP 36 bin 740, MHP 13 bin 772 ve HDP ise 4 bin 73 oy almıştı. Alevi nüfusun yoğun olduğu kentte CHP ve HDP en fazla kırsal kesimden oy alıyor. Sandık taşıma-birleştirme talebi kırsalı kasıyor.





ERZURUM





Erzurum’da toplam 8 köy/mahalle/mezrada kurulacak 8 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. 8 köyün 8'inde de 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Erzurum'da sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 581. AKP’nin güçlü olduğu ilde ikinci parti MHP. HDP ise üçüncü sırada. HDP 1 Kasımda 49 bin 172 oy almıştı.





HAKKARİ





Hakkari’de toplam 133köy/mahalle/mezrada kurulacak 140 civarında sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Hakkari’de sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 40 bin 300. AKP’nin varlık göstermediği kentte HDP, 1 Kasım’da yüzde 83 gibi bir oranla, 114 bin 221 oy almıştı.





KARS





Kars’ta toplam 16 köy/mahalle/mezrada kurulacak 16 civarında sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. 16 köyün tamamında 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 2 bin 145. 1 Kasım’da AKP yüzde 35 gibi bir oranla 50 bin 265, HDP ise yüzde 34 oranla 48 bin 601 oy almıştı. AKP ve HDP arasında bin 664 oy var. Taşınmak istenen seçmen sayısı, seçim sonucunu bire bir etkileyebilir.





MARDİN





Mardin’de toplam 221 köy/mahalle/mezrada kurulacak 251 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Bu 221 köyün 216’sında 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Mardin’de sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 33 bin 614. Kentte HDP birinci parti. 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 68 gibi bir oranla 258 bin 384, AKP yüzde 28 oranı ile 107 bin 804 oy almıştı.





SİİRT





Siirt’te toplam 133 köy/mahalle/mezrada kurulacak 133 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Bu 133 köyün 97’sinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 17 bin 452. Siirt’te HDP birinci parti. 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 58 gibi bir oranla 81 bin 702, AKP yüzde 36 gibi bir oranla 51 bin 409 oy almıştı. Sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek olan 17 bin 452 seçmen sayısı, ilin seçim sonuçlarını etkileyebilir.





ŞIRNAK





Şırnak’ta toplam 84 köy/mahalle/mezrada kurulacak 84 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Şırnak'ta sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 20 bin 506. Şırnak’ta HDP açık ara önde. 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 85 gibi bir oranla 183 bin 320 oy almıştı. AKP ise yüzde 11 oranla 23 bin 822 oy almıştı. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, yıkımın yaşandığı kentte seçmen sayısının nasıl etkilendiği bilinmiyor.





DERSİM





Dersim'de toplam 23 köy/mahalle/mezrada kurulacak 56 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Kentte sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 3 bin 458. AKP’nin varlık göstermediği kentte seçimlerde HDP ve CHP yarışıyor. 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 55, CHP ise yüzde 28 oranında oy almıştı.





VAN





Van’da toplam 224 köy/mahalle/mezrada kurulacak 224 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması/birleştirilmesi planlanıyor. Sandık birleştirme/taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 50 bin. HDP’nin açık ara önde olduğu kentte, AKP’nin 1 Kasım'da aldığı oy oranı yüzde 30. HDP ise yüzde 65 gibi bir oranla 310 bin 783 oy almıştı.