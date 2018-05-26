3. havalimanı daha açılmadan zam yapıldı!





Açılışı 29 Ekim’de yapılması planlanan 3. havalimanının inşa edilmesi ve işletilmesini alan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun oluşturduğu konsorsiyumun kurduğu İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., yurt dışına çıkacak her yolcudan 20 Euro hizmet bedeli alınmasına karar verdi.

Kokpit.aero’nun haberine göre, terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan vergi ücretleri havayolu şirketlerine bildirilmeye başlandı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nin İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'nun imzasını taşıyan yazı havayolu firmalarına gönderildi. Alınan karara göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda her yolcudan 15 dolar olarak alınan yurt dışına çıkış ücreti, yeni havalimanında Euro’ya çevrilip, 20 Euro olarak belirlendi.

Yazıda, “29.10.2018 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’mızda yurt dışına gidecek yolculardan İstanbul Yeni Havalimanı İhale Şartnamesi gereği beher yolcu başına 20.00 Euro yolcu hizmet ücreti alınacaktır. Diğer (iç hat, dış-iç, transit-transfer) yolcu hizmet ücretleri halen Atatürk Havalimanı’nda uygulanan ücretlerle aynı olacaktır” denildi.

Bu rakamla birlikte yolcu hizmet bedelindeki artış yüzde 60 olacak. Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. Havalimanı'nda bilet fiyatlarının düşeceğini söylemişti.

HANGİ HAVALİMANINDA NE KADAR ÜCRET ALINIYOR?





Halen dış hatlar için yolcu hizmet bedeli, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 dolar, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Muğla Dalaman’da 15 Euro olarak uygulanıyor. Rakamlar Zafer Havalimanı’nda 10, Gazipaşa’da 12, Zonguldak Çaycuma’da ise 5 Euro.

ŞARTNAMEDE NE VAR?





Havayolu şirketleri ise duruma itiraz etti. Uzmanlar, “3. Havalimanı şartnamesinde devletin belirlediği yolcu garantisinde eğer verilen rakama ulaşılmadıysa ödenecek rakam yolcu başına 20 Euro. Yüzde 60 artış, tüm havayollarının maliyetlerini yükseltecek ve İstanbul’un cazibesine önemli bir darbe vuracaktır” dedi.

İGA yetkilileri ise, ihale öncesinde 20 Euro'nun Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından belirlendiğini savundu. 2013'te alınan 20 Euro kararı ile ihaleye çıkıldığı belirtildi.