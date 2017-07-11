Samanyolu Haber /Gündem / AKP rejimi Nobel alabilecek profesörü aylardır cezaevinde tutuyor /11 Temmuz 2017 19:22

AKP rejimi Nobel alabilecek profesörü aylardır cezaevinde tutuyor

Hizmet Hareketi'ne yönelik Kitlesel Kırım soruşturmaları kapsamında Antalya'da tutuklu bulunan Fizik Profesörü Uğur Camcı, "Benim Nobel fizik ödülü alma ihtimalim var. Tutuklu kalmam evrensel bilim açısından kayıp” dedi.

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Hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Camcı’nın ilk duruşması Antalya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemede dindar bir ailenin çocuğu olarak doğduğunu, Ege Üniversitesi’nden dereceyle mezun olduğunu dile getiren Camcı, yurt dışına çıkışının örgütsel amaçlı değil, tamamen bilimsel toplantılar için olduğunu söyledi.
‘Yanlış anlaşılır diye bilimsel toplantıya gitmedim’

Akademik dergilerde 40 kadar makalesinin yayınlandığını, Türkiye’de Einstein teorisini çalışan çok az kişiden biri olduğunu kaydeden Camcı, “Benim Nobel fizik ödülü alma ihtimalim var. Kara delikler üzerine yayımlanmış çalışmalarım bulunuyor. Ben hiçbir zaman inançlarımla işimi karıştırmadım” diye konuştu.

Tutuksuz yargılanmasını isteyen fizik profesörü, bunun gerekçesini de şöyle anlattı: “Tutuklu kalmam evrensel bilim açısından kayıp olacaktır. Ben darbe girişiminden sonra 21 Temmuz’da İtalya’da bilimsel bir toplantıya davetliydim. Bu darbe teşebbüsünden sonra yanlış anlaşılır kaygısıyla bu toplantıya gitmedim. Benim kaçma şüphem yoktur.”

Camcı’nın tahliye talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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