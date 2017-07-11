Selin Sayek Böke, Resmi Gazete'de yayınlanana değişiklikle Türkiye'nin AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ettiğini, bankacılık sisteminin artık uluslararası kurallara veda ettiğini yazdı.
Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamalarının değiştiğini belirten CHP'li Selin Sayek Böke, "Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek!" dedi. "Bu makyajla iktidar kimi kandıracağını sanıyor: Vatandaşı mı? Yatırımcıyı mı?" diye soran Böke "Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur" dedi. Böke'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:
1) Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor! Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti!
2) BASEL bitti! Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamaları değişti. Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek!
3)Bankaların özkaynakları sanal olarak arttırılacak.Resmi gazetede yayınlanan,bankaların bilançoların makyajlanması gerekliliğinin itirafı!
4) Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur! Bu makyajla iktidar kimi kandıracağını sanıyor: Vatandaşı mı? Yatırımcıyı mı?
5) Sanal bankacılık rasyoları, açıklanamayan milli gelir revizyonları… Rakamına güven duyulmayan ekonomiye de güven duyulmaz!
6) Uyarıyoruz: Finansal sistemi bozarsanız tüm ekonomiyi alt üst edersiniz.
ÖZTRAK: BANKALAR ARTIK BANKACI DEĞİL EMLAKÇI
Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, BDDK’nın yaptığı değişikliği sert ifadelerle değerlendirdi. Öztrak, Twitter’da eleştirisini şu sözlerle ifade etti: "BDDK, bugün yayımladığı tek maddelik düzenlemeyle bankaları "banka" olmaktan çıkarıp, "emlakçı" haline getirecek adımı attı. BDDK bu düzenlemeyle bankaların elindeki gayrimenkullerin özkaynaklarının yüzde 50'sini aşmama sınırını kaldırdı. BDDK, sorunlu krediler nedeniyle bankalara devredilen ve beş yıl içinde satılamayan gayrimenkullerin özsermayeden düşülmesini de kaldırdı. BDDK'nın bu düzenlemesi bankaların sorunlu konut kredileri nedeniyle sıkıntı yaşadığı algısını pekiştirir. Kaş yapayım derken göz çıkarır. Batık krediler nedeniyle en fazla gayrimenkul portföyü anlaşılan kamu bankalarında. Kamu banka bilançolarına makyaj."
NASIL BİR KARAR ALINDI?
BDDK, bankaların alacak karşılığı edinip de üç yılda elden çıkaramadığı emtia ve gayrimenkullerin çekirdek sermaye hesabında kullanımını yeniden düzenledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hazırladığı, "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, "Kanunun 57'nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerlerinin ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirileceği" maddesi yürürlükte olmayacak.
BDDK, bankaların çekirdek sermaye hesaplamasında alacak karşılığı edinilen ve üç yılda elden çıkarılamayan emtia ve gayrimenkulleri indirim kalemleri arasından çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelikle, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin bankaların özkaynak unsurlarına uygulanacak indirim esasları başlıklı 9. maddesinin 8. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
Yürürlükten kaldırılan fıkrada şu satırlar yer alıyordu: "(Bankacılık) Kanunun 57. maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarılamayanların net defter değerleri"