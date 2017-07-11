Selin Sayek Böke, Resmi Gazete'de yayınlanana değişiklikle Türkiye'nin AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ettiğini, bankacılık sisteminin artık uluslararası kurallara veda ettiğini yazdı.







Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamalarının değiştiğini belirten CHP'li Selin Sayek Böke, "Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek!" dedi. "Bu makyajla iktidar kimi kandıracağını sanıyor: Vatandaşı mı? Yatırımcıyı mı?" diye soran Böke "Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur" dedi. Böke'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:





1) Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor! Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti!

2) BASEL bitti! Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamaları değişti. Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek!







3)Bankaların özkaynakları sanal olarak arttırılacak.Resmi gazetede yayınlanan,bankaların bilançoların makyajlanması gerekliliğinin itirafı!





4) Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur! Bu makyajla iktidar kimi kandıracağını sanıyor: Vatandaşı mı? Yatırımcıyı mı?





5) Sanal bankacılık rasyoları, açıklanamayan milli gelir revizyonları… Rakamına güven duyulmayan ekonomiye de güven duyulmaz!





6) Uyarıyoruz: Finansal sistemi bozarsanız tüm ekonomiyi alt üst edersiniz.





ÖZTRAK: BANKALAR ARTIK BANKACI DEĞİL EMLAKÇI





Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, BDDK’nın yaptığı değişikliği sert ifadelerle değerlendirdi. Öztrak, Twitter’da eleştirisini şu sözlerle ifade etti: "BDDK, bugün yayımladığı tek maddelik düzenlemeyle bankaları "banka" olmaktan çıkarıp, "emlakçı" haline getirecek adımı attı. BDDK bu düzenlemeyle bankaların elindeki gayrimenkullerin özkaynaklarının yüzde 50'sini aşmama sınırını kaldırdı. BDDK, sorunlu krediler nedeniyle bankalara devredilen ve beş yıl içinde satılamayan gayrimenkullerin özsermayeden düşülmesini de kaldırdı. BDDK'nın bu düzenlemesi bankaların sorunlu konut kredileri nedeniyle sıkıntı yaşadığı algısını pekiştirir. Kaş yapayım derken göz çıkarır. Batık krediler nedeniyle en fazla gayrimenkul portföyü anlaşılan kamu bankalarında. Kamu banka bilançolarına makyaj."







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