Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok /10 Kasım 2017 12:50

AKP’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok

AKP istemese de seçim barajını düşürecek ayarlamayı yapacak

SHABER3.COM

AKP eski Milletvekili ve Yandaş Karar Gazetesi yazı işleri Müdürü Mehmet Ocaktan AKP için önemli bir problemi dile getirmiş. Giderek düşen oy aranını dengelemek için MHP'ye mutlaka ihtiyacı olduğunu söyleyen Ocaktan'a göre AKP istemese de baraj ayarlamasını yapacak...  

İşte Ocaktan'ın değerlendirmesi 

AK Parti barajın düşürülmesi konusunda çok istekli olmasa da, Bahçeli’nin bu mesajını mutlaka dikkate alacaktır.

Zira AK Parti’nin, parlamenter sistemde olduğu gibi ‘ben kendi işimi kendim hallederim, kimseye ihtiyacım yok’ deme lüksü bulunmuyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan asgari yüzde 50+1’i sağlayabilmenin yolu kesinlikle bir koalisyonu zorunlu kılmaktadır.

 Yani AK Parti’nin 2019 seçimlerinde MHP’ye şiddetle ihtiyacı var. Dolayısıyla başarının yolu MHP’yi memnun etmekten geçiyor.

Şu son derece açık ki, AK Parti’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok.
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