Filipinler devlet başkanı: Cinayet işledim

Duterte, ülkesinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan 'uyuşturucu ile savaş'ı savunurken yine çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.



'GENÇKEN HAPSE GİRER ÇIKARDIM'

Vietnam'ın Da Nang kentindeki APEC zirvesi için bu kentte bulunan Duterte, burada yaşayan Filipinliler'e yaptığı açıklamada "Gençken hapse girer çıkardım. Orada burada kavgalarım oldu. Daha 16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm. Gerçek bir insanı, bir kavgada, bıçaklayarak. Daha 16 yaşındaydım. Başkan olduğumdan beri ne kadar çok?" dedi.

SİZİN ÖNÜNÜZDE BM RAPORTÖRÜNÜ TOKATLAYACAĞIM'





72 yaşındaki Duterte ayrıca Filipinler'in 'uyuşturucu savaş'ını eleştiren Birleşmiş Milletler'in (BM) yargısız infazlar konusundaki özel raportörü Agnes Callamard'ı 'gördüğü yerde tokatlamakla' tehdit etti.







Duterte "Bu raportör… Sizin önünüzde onu tokatlayacağım. Neden? Çünkü beni aşağılıyorsun" ifadelerini kullandı.





BM raportörünü Orta Doğu'daki şiddet olayları ve bombardımalarda ölenler konusunda açıklama yapmamakla eleştiren Duterte " Bu zamana kadar ne yapıyordun? Neden uyuşturucular ile bu kadar ilgilisin? diye konuştu.





Filipinler hükümetinin rakamlarına göre, Duterte'nin 16 ay önce iktidara gelmesinden bu yana ülkedeki uyuşturucu baskınlarında 4.000'e yakın kişi öldü. Ek olarak 2290 kişi uyuşturucu bağlantılı suçlarda öldürüldü, binlerce kişi de faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetti.





Kimi Filipinliler, Duterte'nin ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirdiğini savunsa da ülke içi ve dışında muhalifleri onun 'kiralık katiller ve yozlaşmış polisler aracılığıyla toplu yargısız infaz kampanyası' yürüttüğünü düşünüyor.





DUTERTE'NİN SÖZCÜSÜ: BENCE ŞAKA YAPTI





Daha önce polisi ya da diğerlerini insanları öldürmeye teşvik ettiği suçlamalarını reddeden Duterte buna rağmen tartışmalı açıklamalarıyla tanınıyor.







Geçen sene ülkedeki '3 milyon uyuşturucu bağımlısını katletmekten mutluluk duyacağını' söyleyen Duterte, uygulamalarını eleştiren dönemin ABD Başkanı Barack Obama için de 'O… çocuğu' sözlerini kullanmıştı.





Duterte ayrıca Aralık 2016'daki bir açıklamasında yıllar önce Davao kentinin belediye başkanı iken polise örnek olması amacıyla şüphelileri vurup öldürdüğünü de söylemişti.





Daha sonra Duterte'nin sözcüsü açıklamayı netleştirmek için sözkonusu cinayetlerin 'yasal polis eylemleri' olduğunu söylemişti.





Yardımcıları sıklıkla gazetecilere yaptıkları açıklamalarda Duterte'nin 'söylediği her şeye inanılmaması gerektiğini' çünkü Devlet Başkanı'nın 'sıklıkla şaka yaptığını ya da olayları abarttığını' savunuyor.





Duterte'nin sözcüsü Harry Roque da Filipinler liderinin son açıklamasıyla ilgili olarak "Bence şaka yaptı. Yurtdışındaki Filipinlilerle birlikteyken renkli bir dil kullanıyor" dedi.





DUTERTE'DEN 'İNSAN HAKLARI ZİRVESİ' ÇAĞRISI





Duterte, Vietnam'daki açıklamasında ayrıca ülkesinde 'insan hakları' konusunda bir 'dünya zirvesi' yapma isteği içinde olduklarını söyledi.



Zirvenin sadece Filipinler'de değil dünya genelindeki insan hakları ihlalallerine odaklanmasını isteyen Duterte "Tüm insan ırklarını insan hakları ihlallerinden nasıl koruyacağımız konusunda bir zirve yapalım. Filipinliler'in ölümünü dünyanın geri kalanındaki çocukların ölümünden ve katledilmesinden daha önemli yapan nedir?" dedi.





Duterte'nin son açıklaması Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderleri başkent Manila'da ağırlamadan öncesinde geldi.





Vietnam'da bulunan Trump pazar günü diğer liderlerle birlikte Manila'ya uçacak.





Trump nisan ayında Duterte'yi telefonla arayarak Filipinler liderinin 'uyuşturucu ile savaş'ını övmüştü.