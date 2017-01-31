AKP’nin MHP sancısı

AKP, MHP’yi kolayca yanına alarak başkanlık paketini Meclis’ten geçirdi ama elindeki anketler referandum öncesi en büyük sıkıntıyı bu partinin tabanıyla yaşayacağını gösteriyor. CHP ve bağımsız kuruluşların ‘hayır’ oranının MHP seçmeninde yüzde 70’leri geçtiğine ilişkin tahminleri, AKP tarafından yaptırılan anketler de doğruluyor. AKP’nin yaptırdığı anketlerde de MHP seçmeninin yarısından fazlası ‘hayır’ diyor. MHP seçmeninin büyük oranda ‘hayır’ eğiliminde oluşu, ilk kez paketin Meclis’teki görüşmeleri sırasında gündeme geldi. MHP seçmeninin üçte ikisinin ‘evet’ oyu vermeyeceği özellikle CHP tarafından ifade edildi ve bağımsız kuruluşlarca da doğrulandı. MHP seçmeninin bu tavrı, Meclis’teki oylamalar sırasında MHP milletvekillerine de taban baskısı olarak yansıdı. MHP’li vekiller, parti yönetiminin ‘evet’ oyu talimatı ile tabandan gelen ‘hayır’ baskısı arasında kaldı.





"Taban-tavan yok"





MHP lideri Devlet Bahçeli de “taban” ve “tavan” açıklamasını MHP’li vekillerin tabandan gelen ‘hayır’ mesajı nedeniyle zorlanması üzerine yaptı. Bahçeli, “Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hâkimdir” diyerek vekillerden ‘evet’ oyu istedi. Paket, MHP’nin firelerine karşın Meclis’ten geçti ancak MHP seçmenindeki ‘hayır’ eğiliminin devam etmesi AKP ve MHP yönetimleri açısından en büyük sorun olmayı sürdürüyor.





Anketlerde alarm





CHP’ye göre MHP’li seçmen arasında ‘hayır’ diyecek olanların oranı yüzde 80’e kadar çıkıyor. Bağımsız kuruluşların anketlerinde ise bu oranda olmasa bile MHP tabanının üçte ikisinin referandumda ‘evet’ oyu vermeyeceği, bunların büyük çoğunluğunun da sandığa giderek ‘hayır’ oyu vereceğine ilişkin sonuçlar alınıyor. MHP’liler ise bu durumu, partinin başkanlığa karşı bir tavır izlerken birdenbire görüş değiştirerek başkanlık yanlısı olmasının tabanda kabul edilmesinin zaman alacağını, bu nedenle referanduma gidene kadar geçecek iki aylık sürede ‘hayır’ eğiliminin ‘evet’e dönüşeceği değerlendirmesiyle açıklamaya çalışıyor. Ancak referandum sürecinin başlamasıyla birlikte AKP’nin yaptırdığı anketler de MHP yönetiminin görüşünü değil, CHP ve ‘evet’ cenahının bilgilerini doğruluyor. AKP’nin yaptırdığı anket ve araştırmalarda referandumda başkanlığa ‘evet’ diyecek MHP’li seçmen oranı yüzde 50’nin altında kalıyor. AKP, şu ana kadar MHP’li seçmenler arasında ‘evet’ oyu verecek olanların oranının yüzde 50’yi geçtiğine ilişkin tek bir anket sonucu bile bulamadı. Tersine ‘hayır’ verecek MHP’li seçmen oranı istikrarlı olarak yüzde 50-55’in üzerinde çıkıyor. Anketlerde AKP seçmeninin de en az yüzde 5’ler düzeyinde ‘hayır’ oyu verme eğiliminde görülmesi, sıkıntıyı daha da boyutlu hale getiriyor.





‘Sandıktan uzak tutma ’ taktiği





Anketlerdeki bu sonuçlar, MHP seçmenini referandum için kilit parti haline getirirken, iktidar da bu seçmene yönelik hassas bir kampanya yürütülmesi için özel yöntemler üzerinde çalışıyor. AKP’deki bakış açısı, MHP seçmenini ısrarlı ‘hayır’ tavrından vazgeçirmeye yönelik olarak şekilleniyor. MHP’li seçmenin ‘evet’ oyu noktasına getirilmesinin zorluğu görülüyor. Bu nedenle MHP seçmeninin ‘evet’ veremeyecekse, ‘hayır’ cephesinden uzaklaşması ve mümkün olan en çok sayıda sandığa gitmemesini amaçlayacak bir kampanya üzerinde duruluyor. Bunun için de kampanya süresince ‘hayır’ blokunun ana unsurlarının CHP ve HDP olduğu vurgusu yapılarak MHP seçmeninin ‘hayır’dan uzaklaşması sağlanmaya çalışılacak. Ancak yalnızca AKP değil, CHP ve ‘hayır’ bloku da MHP seçmenine yönelik hassas bir kampanya yürütülmesinin hazırlıkları içinde. CHP de kampanyasında ‘hayır’a daha yakın olan MHP gövdesinin sandıktan ve ‘hayır’ tavrından uzaklaşmasını önleyecek bir kampanya sürecine hazırlanıyor.