Samanyolu Haber /Spor / 'Başkanlık sistemine evet' diyen Hakan Çalhanoğlu'na kulübü Bayer Leverkusen'den uyarı /31 Ocak 2017 16:49

'Başkanlık sistemine evet' diyen Hakan Çalhanoğlu'na kulübü Bayer Leverkusen'den uyarı

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, 'başkanlık referandumu'nda "evet" diyeceğini açıklayıp kampanyaya katılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu politik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle uyardı.

'Başkanlık sistemine evet' diyen Hakan Çalhanoğlu'na kulübü Bayer Leverkusen'den uyarı

Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in başlattığı "evet" kampanyasına katılıp 'başkanlık sistemi'ne destek verdiğini açıklayan Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, kulübü tarafından politik paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Bayer Leverkusen Basın Sözcüsü Dirk Mesch, yapılması planlanan yeni anayasa referandumuna yönelik bu açıklama nedeniyle Çalhanoğlu'yla konuştuklarını belirtip, oyuncuyu gelecekte politik konularla ilgili yorum yapmaması konusunda uyardıklarını vurguladı.
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